به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما، محمود نوابی افزود: وقتی شعار بانکداری الکترونیکی و کاهش تردد و صرفه جویی در زمان می دهیم، کشاندن مشتری به بانک بابت تعویض کارت بانکی توجیهی ندارد.

وی افزود: مردم نزد بانکها سپرده دارند و قصد افتتاح حساب ندارند که نیاز به حضور باشد و هروقت کارت آنها پول نداشت خودپرداز عمل نمی کند حال چه لزومی به مراجعه حضوری به بانک برای تمدید کارت وجود دارد؟

نوابی گفت: مردم هزینه های بانکها را خود می پردازند و هزینه جابجایی پول را می دهند و حق مردم است که بانکها که شعار مشتری محوری می دهند، مشتریان خود را کمتر اذیت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین از بیمه ها بابت اخذ دوازده دوازدهم حق بیمه ماههای حرام در بیمه های شخص ثالث انتقاد کرد و گفت: ما چهار ماه حرام داریم که عبارتند از ذی القعده و ذی الحجه و محرم و رجب که دیه در این ماهها افزایش می یابد و این هزینه را بیمه ها از مردم بصورت دوازده دوازدهم اخذ می کنند درحالیکه عادلانه آن است که بصورت چهار دوازدهم و هشت دوازدهم باشد.

وی افزود: از مردم هم می خواهم که خودشان هم مطالبه گر و پیگیر حقوق خودشان باشند و حتما نیاز نیست که رئیس سازمان حمایت موضوعی را مطرح کند.

گشت های مشترک بر بازار شب عید نظارت می کنند

رئیس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان در ادامه گفت: گشتهای مشترک این سازمان با سازمان تعزیرات، دانشگاههای علوم پزشکی و میراث فرهنگی همراه با قاضی تعزیرات و با هماهنگی اصناف، بر تنظیم بازار و رعایت حقوق مردم در شب های عید، نظارت کامل و دقیق دارند.



نوابی افزود: برخی اخلالگران و سودجویان موجب می شوند چنین طرح هایی اجرا شود چراکه شاهد هستیم که در ماه محرم گوشت و مرغ و برنج و در ماه رمضان، زولبیا و بامیه و در شب عید برخی کالاهای اساسی بدون دلیل گران می شوند.



وی افزود: مانند سالهای قبل، دستورالعمل های بازرسی ویژه را به بازرسان ابلاغ کرده ایم و همکاران ما در سازمانهای صنعت ، معدن و تجارت استانها به عنوان بازوی اجرایی ما به کمک سازمان تعزیرات، استاندارد و دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی کار مشترک و هم افزایی خواهند داشت و روی توزیع و قیمت همه کالاها بخصوص کالاهای اساسی نظارت خواهد شد.



وی با تاکید براینکه با کوچکترین تخلف برخورد خواهیم کرد و بازاری امن را برای مردم رقم خواهیم زد افزود: خوشبختانه مایحتاج مردم به وفور در کشور وجود دارد و از طریق سازمانهای استانی صنعت و معدن در استانها ذخیره سازی شده و کارگروه تنظیم بازار در استانها رصد می کند تا کالا به دست مصرف کنندگان اصلی برسد ضمن اینکه طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی، میوه شب عید هم به میزان کافی موجود است و برخلاف سال قبل، میوه ها و مرکبات شمال مشکلی بابت یخ زدگی و ... ندارند.



نوابی افزود: مردم حتما تخلفاتی مثل گرانفروشی و کم فروشی را به شماره تلفن بیست و چهار ساعته ۱۲۴ اعلام کنند چراکه با وجود نظارت مرتب بازرسان به بازار، به دلیل محدود بودن توان بازرسی و وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور، ممکن است تخلفی از دید بازرسان دور بماند.



وی تصریح کرد: اولویت اصلی ما، برخورد قاطع خود اصناف و اتاق های اصناف سراسر کشور با تخلفات صنفی خودشان است اما اگر ببینیم صنفی به وظیفه خود عمل نمی کند وظیفه حاکمیت این است که به موضوع ورود کرده و با تخلفات، قاطعانه برخورد کند.