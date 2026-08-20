به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل بهرامیان اظهار داشت: مرکز آموزش علمی کاربردی توسعه و عمران منطقه اقتصادی سلفچگان در سال ۱۳۹۸ با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان راهاندازی شد و فعالیت خود را با رویکرد آموزش مهارتهای مورد نیاز بازار کار آغاز کرد.
وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان میزبان حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ شرکت است و بخشی از فعالیت این مجموعهها به واردات مواد اولیه و خطوط تولید یا صادرات محصولات وابستگی دارد و برخورداری از ظرفیتها و معافیتهای مناطق ویژه اقتصادی نیز یکی از زمینههای جذابیت این منطقه برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: این مرکز تا سال ۱۴۰۱ در منطقه سلفچگان فعالیت داشت اما با توجه به شرایط موجود و کاهش ظرفیت پذیرش، فعالیت آن در آستانه توقف قرار گرفت که با آغاز مسئولیت جدید، روند فعالیت مرکز ادامه پیدا کرد و محل فعالیت آن به قم منتقل شد.
بهرامیان بیان کرد: در حال حاضر رشتههای مختلفی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز ارائه میشود که از جمله آنها میتوان به برق صنعتی، ایمنی کار و حفاظت فنی، آسانسور و پله برقی، مدیریت کسب و کار، حقوق ثبت اسناد و املاک، حسابداری، لوازم خانگی، امور بورس، مترو با گرایش کنترل و سیگنالینگ و مکانیک خودرو اشاره کرد.
رشتهها با نیاز بازار کار هماهنگ میشوند
وی گفت: در مقطع کارشناسی نیز رشتههایی همچون مهندسی الکترونیک صنعتی، حسابداری، ایمنی، سلامت و محیط زیست و مدیریت در این مرکز فعال است و تلاش شده است با معرفی ظرفیتهای آموزشی دانشگاه در نمایشگاهها و برنامههای مختلف، زمینه جذب دانشجو و توسعه فعالیتهای مرکز فراهم شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان افزود: نتیجه این اقدامات آن بوده که مرکزی که در مقطعی در آستانه تعطیلی قرار داشت، اکنون بیش از ۵۴۰ دانشجو دارد و در میان رشتههای فعال نیز حوزه ایمنی و سلامت از جایگاه ویژهای برخوردار است.
بهرامیان با اشاره به اجرای طرح خادمان ایمنی اظهار داشت: در جریان مراسم تشییع رهبر شهید، گروههایی از دانشجویان رشتههای مرتبط با ایمنی به مواکب و مسیرهای برگزاری مراسم اعزام شدند تا موارد خطرآفرین را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی ادامه داد: دانشجویان در این طرح صرفاً به ارائه تذکر اکتفا نکردند و در مواردی که امکان داشت، خودشان برای ایمنسازی تجهیزات اقدام کردند و برای نمونه در صورت مشاهده اشکال در پریزهای برق یا ناایمن بودن داربستها، نسبت به رفع مشکل موجود اقدام میکردند.
بیش از ۹۵ درصد دانشجویان شاغل هستند
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی با مجوز وزارت علوم فعالیت میکند و فلسفه اصلی ایجاد این مراکز، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی، تولیدی و اداری است.
بهرامیان افزود: پذیرش دانشجو در این مرکز از طریق سازمان سنجش و بدون آزمون و بر اساس شرط معدل انجام میشود و در صورتی که تعداد متقاضیان از ظرفیت تعیینشده بیشتر باشد، افراد دارای معدل بالاتر در اولویت پذیرش قرار میگیرند.
وی بیان کرد: کلاسهای این مرکز عمدتاً در نوبت عصر و از ساعت ۱۵ تا ۲۰ برگزار میشود تا دانشجویان شاغل بتوانند در ساعات روز به فعالیت حرفهای خود ادامه دهند و همین رویکرد موجب شده است بیش از ۹۵ درصد دانشجویان مرکز شاغل باشند.
بهرامیان ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد دانشجویان نیز در مشاغلی فعالیت دارند که با رشته تحصیلی آنها ارتباط مستقیم دارد و بخشی از دانشجویان نیز پس از ارتقای مدرک و مهارتهای تخصصی، از مشاغل عمومی به سمت فعالیتهای تخصصی مرتبط با تحصیلات خود حرکت کردهاند.
کمبود نیروی کار در سلفچگان جدی است
وی با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان اظهار داشت: مسئله اصلی بسیاری از واحدهای صنعتی منطقه، کمبود نیروی انسانی است و برخلاف تصور عمومی، مسئله اصلی منطقه در حوزه اشتغال، نبود فرصت شغلی نیست بلکه تأمین نیروی مورد نیاز واحدهای صنعتی است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان افزود: فاصله منطقه ویژه اقتصادی با شهر قم و وجود مشاغل خدماتی در شهر موجب شده است بخشی از نیروی کار تمایل بیشتری به فعالیت در مشاغل شهری داشته باشد و همین موضوع تأمین نیروی انسانی برای برخی واحدهای صنعتی منطقه را دشوار کرده است.
بهرامیان تصریح کرد: در صورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، برخی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی امکان راهاندازی شیفتهای دوم و سوم فعالیت را دارند اما کمبود نیروی کار مانعی در مسیر استفاده کامل از این ظرفیت محسوب میشود.
وی گفت: در کنار این موضوع، حضور نیروی کار مهاجر در منطقه نیز افزایش یافته است و این مسئله در کنار ظرفیتهای اقتصادی، برخی چالشهای اجتماعی و فرهنگی را نیز به همراه داشته است.
آموزش مهارتی به اشتغال پیوند خورده است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان با تأکید بر ضرورت توانمندسازی دانشجویان گفت: فعالیتهای این مرکز تنها به ارائه واحدهای درسی محدود نمیشود و انجمنهای دانشجویی و برنامههای فوقبرنامه نیز برای افزایش توانمندی دانشجویان در دستور کار قرار دارد.
بهرامیان افزود: شناسایی نیازهای بازار کار، آموزش نرمافزارهای تخصصی، معرفی ظرفیتهای استان و ایجاد مهارتهای مورد نیاز محیط کار از جمله برنامههایی است که در کنار آموزشهای دانشگاهی دنبال میشود.
وی ادامه داد: دفتر کارآفرینی مرکز نیز با هدف هدایت دانشجویان به سمت ایجاد کسب و کار و توسعه فعالیتهای اقتصادی آنان فعال است و در این زمینه نمونههای موفقی از دانشجویان کارآفرین در مرکز وجود دارد.
بهرامیان بیان کرد: برخی دانشجویان در حوزه صادرات میوه خشک، تولید محصولات فرهنگی و فعالیتهای هنری وارد بازار کار شدهاند و محصولاتی مانند تراریوم نیز توسط یکی از دانشجویان مرکز تولید شده است.
ارتباط با صنعت تقویت شده است
وی گفت: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نیز تلاش کرده است رشتههای آموزشی را متناسب با نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی طراحی و توسعه دهد و برای این منظور تفاهمنامههایی با مجموعههای مختلف منعقد شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان افزود: راهاندازی رشته کاردانی لوازم خانگی با توجه به تفاهم انجامشده با شرکت فریدولین صورت گرفته است و در حوزه مترو نیز با توجه به چشمانداز بهرهبرداری از متروی قم، تفاهمنامهای با شرکت حمل و نقل ریلی قم به امضا رسیده است.
بهرامیان ادامه داد: رشته کاردانی مترو با گرایش کنترل و سیگنالینگ امسال به تصویب وزارت علوم رسیده است و هدف از ایجاد آن، تربیت نیروی متخصص برای فعالیت در مجموعههای مرتبط با بهرهبرداری مترو است.
وی اضافه کرد: در رشته مکانیک خودرو نیز با توجه به حضور چند واحد خودروسازی در منطقه ویژه اقتصادی و همچنین تفاهمنامه با شرکت براز صنعت قم، زمینه استفاده از ظرفیت فارغالتحصیلان این رشته در بخشهای مرتبط با صنعت خودرو دنبال شده است.
کارورزی مسیر ورود دانشجو به صنعت است
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان با اشاره به اهمیت کارورزی در این دانشگاه اظهار داشت: کارورزی یکی از بخشهای مهم آموزش در دانشگاه علمی کاربردی است و دانشجویان در قالب چهار واحد کارورزی، مجموعاً ۴۸۰ ساعت تجربه عملی در محیط کار کسب میکنند.
بهرامیان افزود: این دوره علاوه بر آنکه فرصتی برای کسب تجربه دانشجو محسوب میشود، امکان ارزیابی توانمندی دانشجو از سوی کارفرما را نیز فراهم میکند و در موارد متعددی، دانشجویان به ویژه در رشته ایمنی، در جریان دوره کارورزی پیشنهاد همکاری و اشتغال دریافت کردهاند.
وی گفت: ارتباط مرکز با انجمن ایمنی استان قم، سازمان نظام مهندسی و شرکتهای فعال در منطقه ویژه اقتصادی نیز با هدف افزایش فرصتهای آموزشی، مهارتی و اشتغال دانشجویان دنبال میشود.
بهرامیان تأکید کرد: هدف این مرکز آن است که صرفاً یک واحد آموزشی نباشد بلکه در کنار آموزش، در حوزه کارآفرینی و اشتغال نیز نقش مؤثری ایفا کند و دانشجو را برای ورود واقعی به بازار کار آماده سازد.
دانشجویان در عرصههای علمی و ورزشی موفق شدند
وی با اشاره به دستاوردهای دانشجویان مرکز اظهار داشت: یکی از دانشجویان مخترع مرکز موفق به طراحی و تولید ECU خودروهای گازسوز شده است که نمونه تولیدشده در چند خودروی دیزلی شرکت نفت مورد استفاده قرار گرفته و این محصول توانسته است تأییدیه راستیآزمایی دریافت کند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان افزود: این دانشجو در جشنواره حرکت سال گذشته نیز موفق به کسب رتبه کشوری شد و حتی برای محصول خود مشتری خارجی پیدا کرده است که این موفقیت نشاندهنده ظرفیت علمی و فنی دانشجویان مرکز است.
بهرامیان ادامه داد: در حوزه پژوهشی نیز دانشجویان مرکز موفقیتهایی در سطح کشور داشتهاند و در بخش ورزشی نیز دانشجویان در رشته کشتی و سایر رشتهها موفق به کسب رتبه شدهاند.
وی بیان کرد: مرکز علمی کاربردی سلفچگان در حوزه ورزش نیز فعالیتهای خود را توسعه داده و با تشکیل تیم فوتسال و برگزاری مسابقات ورزشی، تلاش کرده است فضای دانشگاه را از نظر نشاط و تعامل دانشجویی تقویت کند.
برنامههای فرهنگی و اجتماعی دانشجویان توسعه یافت
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان گفت: در کنار فعالیتهای آموزشی و تخصصی، برنامههای فرهنگی و اجتماعی نیز در مرکز دنبال میشود و توجه به قرآن، معارف اهل بیت و مشارکت اجتماعی دانشجویان از جمله محورهای این فعالیتها است.
بهرامیان افزود: در ایام شهادت رهبر شهید، این مرکز به مدت یک ماه در میدان سالاریه قم موکب برپا کرد و علاوه بر خدمات پذیرایی، خدمات تخصصی متناسب با رشتههای دانشگاهی نیز به مردم ارائه شد.
وی ادامه داد: در این موکب خدمات مشاوره شغلی، حقوقی و کسب و کار با حضور استادان و کارشناسان مرتبط با رشتههای مرکز ارائه شد تا ظرفیت علمی دانشگاه در خدمت جامعه قرار گیرد.
بهرامیان با اشاره به ترکیب جمعیتی دانشجویان اظهار داشت: در این مرکز سه گروه سنی عمده از دانشجویان حضور دارند که شامل جوانانی است که به تازگی از دبیرستان فارغالتحصیل شدهاند، افرادی در بازه سنی ۲۵ تا ۳۰ سال و همچنین افرادی با سابقه کاری ۱۵ تا ۲۰ سال میشود.
وی افزود: حدود ۳۰ درصد دانشجویان مرکز را بانوان تشکیل میدهند و در برخی رشتهها از جمله ایمنی نیز حضور و موفقیت دانشجویان زن چشمگیر است و اکنون بانوان فارغالتحصیل این رشته در برخی شرکتها و پروژههای ساختمانی به عنوان مسئول ایمنی فعالیت میکنند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد منطقه اقتصادی سلفچگان گفت: برگزاری کلاسها در نوبت عصر و شهریه مناسبتر نسبت به برخی دانشگاهها از جمله مزیتهای این مرکز برای دانشجویان محسوب میشود و امکان پرداخت اقساطی شهریه نیز در نظر گرفته شده است.
بهرامیان خاطرنشان کرد: مجموعه این ظرفیتها در کنار ارتباط مستمر با صنعت، فعالیت دفتر کارآفرینی، کارورزی و ارائه رشتههای متناسب با نیاز بازار کار موجب شده است مرکز علمی کاربردی منطقه اقتصادی سلفچگان مسیر خود را از یک واحد آموزشی صرف به سمت یک مجموعه مهارتمحور و اشتغالزا دنبال کند.
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