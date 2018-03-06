احترام به والدین و معلمان در جامعه نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در جشن تکلیف ۲۰۰۰ دانش‌آموز دختر در بوشهر با تبریک ورود این دختران به دوران انجام تکالیف الهی اظهار داشت: ورود به این دوران یعنی آغاز زندگی پر از سعادت و توفیق عنایت خداوند به انسان.

وی اضافه کرد: در این دوران از زندگی خود باید به نماز خواندن و روزه گرفتن و دیگر امور و واجبات الهی بپردازید که از امروز آغاز می‌شود که کار بزرگی است.

امام جمعه بوشهر در ادامه توصیه‌هایی به دانش‌اموزان داشت و بیان کرد: همه باید تلاش کنند که به پدر و مادر خود احترام بگذاریم و همچنین به همه کسانی که برای ما تلاش می‌کنند احترام بگذاریم.

آیت‌الله صفایی بوشهری خاطرنشان کرد: احترام به افرادی مانند معلمان و خدمت‌گزاران که زحمات زیادی را برای ما می‌کشند نیز واجب است و و باید به همه این افراد احترام بگذاریم.

وی خواستار عزم جدی دانش‌آموزان در عرصه تحصیلی و علمی شد و افزود: همه باید تلاش کنیم برای درس خواندن و شکوفایی علمی. خواندان نماز، روزه‌گرفتن و قرآن یادگرفتن و عمل به دستورات الهی باید مد نظر باشد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تصریح کرد: انسان خوب در تراز دین اسلام باید مد نظر باشد و همه باید تلاش کنند که در جامعه فردی موثر باشند.