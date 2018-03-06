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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۰

علوی در همایش فقه اطلاعاتی:

وزارت اطلاعات مسائل مبتلابه خود را به حوزه علمیه عرضه می کند

وزارت اطلاعات مسائل مبتلابه خود را به حوزه علمیه عرضه می کند

وزیر اطلاعات با تاکید بر لزوم بهره برداری فعالان حوزه امنیت از افکار صاحب نظران، گفت: وزارت اطلاعات مسائل مبتلابه خود را به حوزه علمیه عرضه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش فقه اطلاعاتی که با حضور اندیشمندان، محققان و فضلای حوزه علمیه و دانشگاه برگزار شد، این همایش را مقدمه ای برای تحکیم پیوند دائمی و ناگسستنی بین حوزه های علمیه و دستگاه اطلاعاتی دانست و گفت: وزارت اطلاعات مسائل مبتلابه خود را به حوزه علمیه عرضه می کند و آنان احکام مربوطه را بیان خواهند کرد.

وی با بیان این که راهکارها و راهبردهای امنیتی در معرض فکر و اندیشه صاحب نظران علوم مختلف قرار می گیرد، افزود: امروزه مقوله امنیت صرفاً حرفه یا فن نیست و همچون مسئله مدیریت به علم تبدیل شده است و فعالان حوزه امنیت باید از افکار صاحب نظران بهره برداری کنند.

علوی برای همکاری بیشتر با حوزه علمیه با هدف تشخیص احکام مبتلابه جامعه اطلاعاتی اعلام آمادگی کرد و ادامه داد: ستگاه اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به شناخت احکام شرعی است گفت. وزارت اطلاعات نمی تواند برای برقراری امنیت به هر اقدامی دست بزند و خود را از احکام دین مستثنی بداند و مرتکب معصیت شود.

وزیر اطلاعات با اشاره به آیات الهی و روایاتی از معصومین(ع) درباره لزوم رعایت مسائل شرعی و مکارم اخلاق، خاطر نشان کرد: انجام محرمات با هدف رسیدن به اهداف، محکوم به شکست است و اگر بخواهیم به پیروزی و موفقیت دست یابیم باید احکام شرع، قانون و اخلاق را رعایت کنیم.

علوی با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت از حق الناس، تصریح کرد: اقدامات اطلاعاتی نیز برای حفظ امنیت حکومت و حقوق مردم است و شناخت آسیب ها و احکام شرعی متناسب با آنها وظیفه دست اندرکاران دستگاه اطلاعاتی نیست و بیان احکام وظیفه حوزه های علمیه است.

وی با اشاره به اینکه با مسائل و موضوعات نو پدید در عرصه اطلاعاتی مواجه هستیم، اظهار داشت: در این راستا نیازمند اقدامات استنباطی در زمینه فعالیت های امنیتی به صورت دائمی هستیم. مرزهای اقدامات اطلاعاتی و حقوق و اختیارات شرعی آن را حوزه علمیه باید مشخص و ریل گذاری کند. دستگاه اطلاعاتی علاوه بر فقه نیازمند فلسفه اطلاعاتی است تا حکمت و چرایی احکام نیز مشخص شود.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: فقه اطلاعاتی قابلیت تبدیل شدن به رشته علمی را دارد و می تواند به عنوان درس خارج فقه تدریس شود و احکام آن استخراج و تجمیع شود.

علوی همچنین با اشاره به عرفان های نوظهور و دین گریزی در برخی مناطق، تاکید کرد: دستگاه اطلاعاتی متوجه فعالیت این گروه ها است، اما تدبیر این مسائل و مباحثه و ترویج عقاید حقه وظیفه علمای دین است و وزارت اطلاعات همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت.

در حاشیه این همایش نیز ۶ کمیسیون تخصصی با عنوان فلسفه فقه اطلاعاتی چیستی و چرایی، مبانی معرفتی و روشی فقه اطلاعات، تاریخ تحول فقه اطلاعات، بایسته های فقه اطلاعات، فقه اطلاعات و گفتمان ولایت فقیه و فقه اطلاعات و حقوق بشر برگزار شد.

همچنین از ۱۳۰ مقاله علمی پژوهشی که به دبرخانه همایش فقه اطلاعاتی ارائه و پذیرفته شد، ۶ مقاله برتر شناخته شد و از برگزیدگان تقدیر شد.

کد مطلب 4244922

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