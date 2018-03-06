به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات در دومین همایش فقه اطلاعاتی که با حضور اندیشمندان، محققان و فضلای حوزه علمیه و دانشگاه برگزار شد، این همایش را مقدمه ای برای تحکیم پیوند دائمی و ناگسستنی بین حوزه های علمیه و دستگاه اطلاعاتی دانست و گفت: وزارت اطلاعات مسائل مبتلابه خود را به حوزه علمیه عرضه می کند و آنان احکام مربوطه را بیان خواهند کرد.

وی با بیان این که راهکارها و راهبردهای امنیتی در معرض فکر و اندیشه صاحب نظران علوم مختلف قرار می گیرد، افزود: امروزه مقوله امنیت صرفاً حرفه یا فن نیست و همچون مسئله مدیریت به علم تبدیل شده است و فعالان حوزه امنیت باید از افکار صاحب نظران بهره برداری کنند.

علوی برای همکاری بیشتر با حوزه علمیه با هدف تشخیص احکام مبتلابه جامعه اطلاعاتی اعلام آمادگی کرد و ادامه داد: ستگاه اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران موظف به شناخت احکام شرعی است گفت. وزارت اطلاعات نمی تواند برای برقراری امنیت به هر اقدامی دست بزند و خود را از احکام دین مستثنی بداند و مرتکب معصیت شود.

وزیر اطلاعات با اشاره به آیات الهی و روایاتی از معصومین(ع) درباره لزوم رعایت مسائل شرعی و مکارم اخلاق، خاطر نشان کرد: انجام محرمات با هدف رسیدن به اهداف، محکوم به شکست است و اگر بخواهیم به پیروزی و موفقیت دست یابیم باید احکام شرع، قانون و اخلاق را رعایت کنیم.

علوی با تاکید بر ضرورت حفظ و صیانت از حق الناس، تصریح کرد: اقدامات اطلاعاتی نیز برای حفظ امنیت حکومت و حقوق مردم است و شناخت آسیب ها و احکام شرعی متناسب با آنها وظیفه دست اندرکاران دستگاه اطلاعاتی نیست و بیان احکام وظیفه حوزه های علمیه است.

وی با اشاره به اینکه با مسائل و موضوعات نو پدید در عرصه اطلاعاتی مواجه هستیم، اظهار داشت: در این راستا نیازمند اقدامات استنباطی در زمینه فعالیت های امنیتی به صورت دائمی هستیم. مرزهای اقدامات اطلاعاتی و حقوق و اختیارات شرعی آن را حوزه علمیه باید مشخص و ریل گذاری کند. دستگاه اطلاعاتی علاوه بر فقه نیازمند فلسفه اطلاعاتی است تا حکمت و چرایی احکام نیز مشخص شود.

وزیر اطلاعات عنوان کرد: فقه اطلاعاتی قابلیت تبدیل شدن به رشته علمی را دارد و می تواند به عنوان درس خارج فقه تدریس شود و احکام آن استخراج و تجمیع شود.

علوی همچنین با اشاره به عرفان های نوظهور و دین گریزی در برخی مناطق، تاکید کرد: دستگاه اطلاعاتی متوجه فعالیت این گروه ها است، اما تدبیر این مسائل و مباحثه و ترویج عقاید حقه وظیفه علمای دین است و وزارت اطلاعات همکاری لازم را در این زمینه خواهد داشت.

در حاشیه این همایش نیز ۶ کمیسیون تخصصی با عنوان فلسفه فقه اطلاعاتی چیستی و چرایی، مبانی معرفتی و روشی فقه اطلاعات، تاریخ تحول فقه اطلاعات، بایسته های فقه اطلاعات، فقه اطلاعات و گفتمان ولایت فقیه و فقه اطلاعات و حقوق بشر برگزار شد.

همچنین از ۱۳۰ مقاله علمی پژوهشی که به دبرخانه همایش فقه اطلاعاتی ارائه و پذیرفته شد، ۶ مقاله برتر شناخته شد و از برگزیدگان تقدیر شد.