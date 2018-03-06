به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد امور رسانه ای و خبری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بر اساس اعلام کمیته ناشران داخلی، ثبت نام از ساعت ۹ صبح تاریخ اعلام شده آغاز می‌شود و در پایان روز بیست و دوم اسفندماه خاتمه خواهد یافت.

این کمیته مواردی را در مورد ثبت نام ناشران اعلام کرد که به شرح ذیل است:

١- به علت محدودیت زمان از ناشران خصوصی، دولتی و نهادها درخواست می‌شود در اسرع وقت اقدام به ثبت نام نمایند. ٢- در صورتیکه تعداد عناوین کتاب متقاضیان بر طبق اطلاعات خانه کتاب (در دوره زمانی مشخص شده) در بخش بزرگسال ٤٠ عنوان و کودک و نوجوان ٤٥ عنوان نباشد حتی در صورت ثبت نام؛ نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هیچ تعهدی در قبال تعلق غرفه به متقاضی نخواهد داشت.

یادآور می‌شود، پس از بررسی درخواست متقاضیان و داشتن تمامی شرایط آئین نامه اختصاص غرفه از طریق پیامک، پست الکترونیکی و سایت ثبت نام پذیرش ناشران به اطلاع آن‌ها خواهد رسید و با اعلام متراژ غرفه و پرداخت صورت حساب از طریق درگاه بانک ثبت نام ناشران قطعی خواهد شد.

ناشران می‌توانند با توجه به زمینه فعالیت‌ خود به یکی از وب‌سایت‌های اعلام‌شده مراجعه کنند:

ناشران عمومی به آدرس http://www.ipcu.ir (اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران – آشنا)، ناشران دانشگاهی به آدرس http://www.nbup.ir (انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی)، ناشران کودک و نوجوان به آدرس http://www.cacbp.ir (انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان) و ناشران آموزشی به آدرس http://www.afnam.ir (انجمن فرهنگی ناشران آموزشی)

فراخوان انتخاب شعار سی‌ و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

در خبری دیگر مربوط به نمایشگاه کتاب تهران در سال ۹۷، کمیته روابط عمومی سی و یکمین ‌نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اعلام کرده که در نظر دارد شعار این دوره از نمایشگاه را از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت فعالان حوزه فرهنگ و هنری انتخاب کند.

علاقه‌مندان برای ارایه پیشنهادات خود می‌توانند تا تاریخ ٢٥ اسفند ماه نسبت به ارسال شعارهای پیشنهادی خود به آدرس الکترونیکی int@tibf.ir یا آدرس تلگرام salarian _farhang@ اقدام کنند.

بر اساس اعلام، هر فرد تنها می‌تواند دو شعار پیشنهاد دهد. همچنین به پیشنهاد برتر جایزه‌ای نفیس اهدا خواهد شد.

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ در محل مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.