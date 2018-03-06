صدا و سیما بودجه بندی مناسبی برای مستندمسابقه ها ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند انقلاب اسلامی، نشست خبری مسابقه مستند «ضدگلوله» با حضور حسین افشار تهیه‌کننده، مهدی ماهان کارگردان، مسعود آب‌پرور منتقد و کارگردان سینما و تلویزیون و گروه‌های شرکت کننده و همچنین اهالی رسانه در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار شد.

حسین افشار تهیه کننده «ضدگلوله» در ابتدای برنامه توضیح داد: در تولید برنامه «ضدگلوله» حضور شرکت کنندگان بیشتر، کیفیت و کمیت کار مورد توجه قرار گرفت و با برنامه‌ریزی انجام شده در حدود ۶ ماه تولید این کار به نتیجه رسید. کل پروسه تولید «ضدگلوله» نیز ۱۰ ماه به طول انجامید و ضعف های برنامه با توجه به نظر مخاطبان از بین می‌رفت.

افشار با اشاره به اینکه تلویزیون نسبت به قالب کار احساس مسئولیت ندارد، یادآور شد: در این راستا در رسانه ملی حتی برنامه ریزی و بودجه ریزی مناسبی نیز برای این ژانر پیش بینی نشده است ولی امیدوارم که در سال آینده به این ژانر توجه و برنامه ریزی بیشتری کنند.

تیم ۷۰ نفره تولید با ۳۰ نفر از عوامل نظامی، در پروژه «ضد گلوله» همکاری داشتند

تهیه‌کننده «ضدگلوله» در رابطه با عوامل تولید این مستند مسابقه بیان کرد: در تولید این مستند حدود ۷۰ نفر از عوامل جلوی دوربین و پشت دوربین فعالیت داشتند و حدود ۳۰ نفر از عوامل نظامی نیز در این پروژه همکاری کردند.

افشار اظهار کرد: ژانر مستندمسابقه سابقه دیرینی در تلویزیون ندارد و به نظرم می‌توان نسبت به سالهای گذشته شاهد افرایش مخاطب در این حوزه بود و راهکار آن هم توسعه این کار و ایجاد شرایط تولید بیشتر است.

وی «خنداننده شو» را در قالب این نوع برنامه دانست و گفت: حضور این برنامه به ما کمک کرد تا سطح توقع از مخاطب را داشته باشیم و تلاش بیشتری برای افزایش کیفیت و داشتن مخاطب کردیم.

در ادامه برنامه مهدی ماهان کارگردان «ضدگلوله» صحبت کرد و گفت: تولید این برنامه برای کلیه عوامل برنامه جذاب بود و دلیل آن هم توجه به کمیت مستند مسابقه بوده است. به این معنا که در ۱۲۰ روز فیمبرداری روزی ۴ نوبت ضبط داشتیم.

در این مراسم مسعود آب پرور به عنوان منتقد برنامه سخنرانی کرد و گفت: کشورهایی که ایدئولوژی دارند و جنگ و بحران را پشت سر گذاشته‌اند، رسانه‌های پویایی دارند. در تلویزیون فرم اهمیت دارد و زمانی که نوع برنامه مشخص شود، فرم آن مشحص می‌شود.

وی در پایان عنوان کرد: سنجش ارزش افزوده یک اثر بسیار مهم است. برای مثال در «ضد گلوله» که شاهد ترکیبی از بازی، حضور جوان ها، هیجان و مسابقه هستیم، می توان حدس زد که این مستند می تواند در میان مخاطبان جایگاه خود را باز کند به همین دلیل باید قدر این گونه تولیدات و تولیدکنندگان آن را بدانیم.