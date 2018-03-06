به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «عدالت و عدالت‌خواهی» در اندیشه‌ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همراه با معرفی «کتاب عدالت» برگزار می‌شود.

در این برنامه ضمن بررسی موضوع عدالت و عدالت‌خواهی از منظر رهبر انقلاب اسلامی به عرصه‌ها و شیوه‌های تحقق این موضوع و بایدها و نبایدهای عدالت‌خواهی پرداخته خواهد شد.

معرفی «کتاب عدالت»، آخرین اثر منتشر شده از سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای که با رویکردی کاربردی و ناظر به حل مسئله و بر اساس بیانات رهبر انقلاب تهیه شده، از دیگر بخش‌های این مراسم است.

گفتنی است؛ این نشست از ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه (۱۷ اسفندماه) با سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در مشهد مقدس، حسینیه‌ مرحوم آیت‌الله سید جواد خامنه‌ای واقع در خیابان خسروی نو، کوچه اندرزگو ۱۴ برگزار خواهد شد.