آخرین موضع باشگاه پرسپولیس در خصوص تمدید قراردادها

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در صدد است تا قرارداد بازیکنانی را که در انتهای فصل به پایان می رسد را تمدید کند.

این تیم به دلیل محرومیت از سوی کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی فوتبال، نمی تواند در پنجره نقل و انتقالاتی تابستان فصل آینده شرکت کند. از این رو کادرفنی سرخپوشان پایتخت خواهان تمدید قرارداد تمام بازیکنان فعلی پرسپولیس شده است.

با این حال خبر می رسد برخی بازیکنان این تیم حاضر نیستند قرارداد خود را تمدید کنند.

پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در خصوص عدم تمایل صادق محرمی به تمدید قرارداد با این باشگاه گفت: اصلا چنین صبحتی مطرح نیست. محرمی در آخرین نشستی که با مدیریت باشگاه داشته است همه چیز را شفاف مطرح کرده است. صادق محرمی نه تنها از قطر بلکه از دیناموزاگرب کرواسی هم پیشنهاد دارد.اما موضوع اینجاست که هیچ تصمیمی برای رفتن نگرفته است. ایشان اعلام کرده است فعلا به ترانسفر شدن فکر نمی کند و تمام توان خود را همچون سایر بازیکنان برای بازی های حساسی که در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو داریم گذاشته است.

وی تصریح کرد: در خصوص بوژیدار رادوشوویچ هم مطرح شده است که باشگاه به او اعلام کرده است قراردادش را باید به ریال ببندد. باید اعلام کنم چنین شرطی از سوی باشگاه مطرح نیست و در مذاکراتی که با این بازیکن داشتیم به توافقات خوبی هم رسیدیم. به هیچ وجه هم مباحثی که بیان می شود صحت ندارد. قطعا رادو را می خواهیم که پای میز مذاکره با او نشستیم.

مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس درباره عقب نشینی ملی پوشان این تیم برای تمدید قرارداد اعلام کرد: برنامه تیم ملی و بازی‌های پرسپولیس بسیار فشرده است. تمرکز بازیکنان را نمی خواهیم بر هم بزنیم که به ضرر منافع پرسپولیس و تیم ملی هم شود. همه چیز طبق برنامه در حال اجراست و جای هیچ نگرانی نیست. به صراحت می گویم که تمام بازیکنان به پوشیدن پیراهن بزرگترین باشگاه ایران و آسیا افتخار می کنند. در مجموع باید بگویم نگرانی بابت تمدید قراردادها نیست و اتفاقات خوبی در این زمینه پیش روی باشگاه پرسپولیس است.