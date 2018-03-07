به گزارش خبرنگار مهر، رضا نجفی در جریان بازدید خبرنگاران، از پروژه آبرسانی دشت سیستان در شهرستان زابل با بیان اینکه بحث آب درحال حاضر چالش اصلی کشور است، اظهار داشت: نگرانی‌ها به مرحله ای رسیده که در بخش اول، بحث آب امنیتی شده و بعد از آن بحث شرب، اشتغال و غذا مطرح است.

وی تصریح کرد: از طرف دیگر، سبقت و سرعت از بین رفتن منابع آبی، به شدت بر سرعت عمل اقدامات ترمیمی ما در این زمینه پیشی گرفته و اگر نتوانیم در بحث های ترمیمی، احیا و حفظ آب اقداماتی انجام دهیم، این مساله بحران خطرناکی برای جهان خواهد بود؛ ضمن اینکه برای کشور ما بسیارخطرناک تر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، با بیان اینکه بنابراین اهمیت پروژه دشت سیستان به دلیل مسائل آب است، گفت: بر اساس آمار اعلامی از سوی آب منطقه ای، به طور میانگین در شبکه های موجود برای ۱۳۰ هزارهکتار اراضی کشاورزی سیستان، قریب دو میلیارد مترمکعب آب را به حساب بخش کشاورزی می ریزند.

نجفی با بیان اینکه با اجرای طرح مذکور، مصرف دو میلیارد مکعب آب را به ۴۰۰ میلیون متر مکعب می رسانیم، افزود: امروز با برنامه ای که داریم می توانیم با اقداماتی که در بحث سیستم ها و روش های آبیاری نوین انجام می شود، ظرفیت تولید را افزایش دهیم؛ بر این اساس تولید با احتساب محصولات گلخانه‌ای و باغی، با همین ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب، به ۵ تا ۷ برابر میزان فعلی از نظر تناژ و همچنین از لحاظ اقتصادی می رسد.

وی با اشاره به اینکه بحث بعدی پایداری تولید و اشتغال است، تصریح کرد: مساله مهم دیگر این است که اجرای طرح مذکور در سطح ۲۰۰ هزارهکتار پراکنده شده، این امر به تعدیل شرایط زیست محیطی کمک می کند چرا که در شمال دست سیستان کشت و کار و آب نیست، دشت و دریاچه تخریب شده، همچنین با طوفان شن در آنجا مواجه هستیم، بنابراین اقداماتی که انجام می گیرد، منجر به ایجاد کشاورزی، مزارع و باغات می شود که این امر می تواند شرایط زیست محیطی را تثبیت کند و همچنین صرفه جویی که در مصرف آب می شود، خود به خود به تامین آب دریاچه و تالاب ها کمک می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سال ۹۲-۹۱ حدود ۸ هزار خانوار(نزدیک به ۳۵ هزار نفر جمعیت) از سیستان مهاجرت کردند، گفت: با شروع و به دلیل طرح و تزریق مالی و اشتغالی، این روند متوقف شد.

نجفی با اشاره به اینکه در سال ۹۲، در منطقه سیستان و شهر زابل بر در و دیوار حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد خانه ها پلاکارد زده شده بود، این خانه به فروش میرسد، ادامه داد: الان به برکت اجرای این طرح، خانه ای که آن زمان مالکش حاضر بود ۵۰ میلیون تومان آن را بفروشد و برود ۴۰۰ میلیون تومان هم فروخته نمی شود؛ ضمن اینکه خوشبختانه از سال ۹۲ مهاجرتی از منطقه نداشتیم؛ بلکه این روند حتی معکوس هم شده و برخی از خانوار دوباره بازگشته اند و یک پلاکارد در منطقه نمی بینید که روی آن نوشته شده باشد این خانه به فروش می رسد.

وی همچنین بحث کاهش شصت درصدی مصرف آب را در بخش کشاورزی با ایجاد این سیستم و شبکه هایی که ایجاد می شود، از دیگر اتفاقات مهم عنوان کرد.