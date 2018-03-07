مراسم بزرگداشت شهدای بمباران هوایی پادگان ابوذر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز طی مراسمی، بزرگداشت سالروز شهادت یک هزار شهید بمباران هوایی پادگان ابوذر در روستای کلاوه بخش قلعه شاهین شهرستان سرپل ذهاب برگزار شد.

حجت الاسلام هادی عسگری مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران استان کرمانشاه در این مراسم اظهار داشت: آنگاه که دشمن با همه توان و با حمایت دنیا به جنگ با انقلاب اسلامی آمد، شهدا سینه سپر کردند و از جان و مال خود گذشتند.

وی با بیان اینکه شهدا با خون خود انقلاب را در مقابل هر تهدیدی بیمه کردند، افزود: در روزهای آغازین جنگ، پادگان ابوذر شاهد صحنه‌های زیبایی از رشادت و پایمردی بود.

حجت الاسلام عسگری افزود: گروه‌های متعددی در روزهای اولیه جنگ در پادگان ابوذر شکل گرفتند و ضربات پیاپی بر پیکر نیروهای بعثی وارد آوردند.

وی بیان کرد: پادگان ابوذر روزی میعادگاه شهیدانی، چون شیرودی، کشوری و غفاری و رزمندگانی بوده است که در دوران جنگ تحمیلی از استان‌های همجوار به اینجا آمدند و در دفاع از مرز و بوم به شهادت رسیدند.