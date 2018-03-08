ترافیک نیمه سنگین در آزادراه کرج/مه گرفتگی در استان های شمالی

رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاهد بارش باران در استان مازندران (محور کناره) هستیم.

سرهنگ نادر رحمانی افزود: مه گرفتگی و کاهش دید را در استان های گیلان(اکثر محورها)، گلستان(محور نوکنده_گرگان) و مازندران(محور کیاسر_سمنان) داریم.

وی با اشاره به ترافیک نیز گفت: در باند جنوبی آزادراه کرج-قزوین(از مهرشهر تا پل فردیس) و باند جنوبی آزادراه تهران-کرج(از پل فردیس تا پل کلاک و محدوده گرمدره) شاهد ترافیک نیمه سنگین هستیم.

دیگر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار است.