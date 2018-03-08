برپایی جشن ولادت حضرت زهرا (س) در ۲۵۰ بقعه مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) یکی از شخصیت‌های بزرگ و مهم اسلام محسوب می‌شود.

وی، حضرت فاطمه (س) را مبدأ خیر کثیر و سرچشمه فیض عظیم برای جهانیان دانست و افزود: خداوند زهرای مرضیه را زمانی به رسول‌الله (ص) هدیه کرد که جهان بشریت در جاهلیت غرق بود و برای زن هویت رسمی و مستقل نمی‌شناخت.

حجت الاسلام حیدری یادآور شد: در جامعه و زمانی که زن بین مردم بهایی نداشت، رسول‌الله (ص) بر دستان فاطمه (س) بوسه می‌زدند و او را به ‌عنوان نماد یک دختر و زن به بالاترین درجه مورد احترام قرار می‌دادند.

وی مهم‌ترین دستاورد زن ایرانی در عصر نوین انقلاب اسلامی را تعیین روز میلاد حضرت زهرا (س) به عنوان روز زن توسط امام امت برشمرد و ادامه داد: این اقدام نه فقط به معنای طرح یک مناسبت و بزرگداشت یک شخصیت، بلکه به معنای ترسیم جهت‌گیری حرکت زن ایرانی به سوی زن برگزیده با محوریت شخصیت فاطمه (س) بود.

حجت الاسلام حیدری عنوان کرد: حضرت زهرا (س) دارای ویژگی‌های زیادی است که همه بانوان باید در زندگی از این بانوی بزرگ الگو بگیرند.

وی با بیان اینکه زنان بالاترین نقش را در جامعه ایران ایفا می‌کنند، تصریح کرد: همه ایفاکنندگان نقش‌های مختلف در جامعه از مرجع تقلید تا معلم و رئیس و غیره همه در کانون خانواده که محور و مدیرش همسران و مادران هستند، پایه‌گذاری شده است.

مدیرکل اوقاف مازندران از برگزاری جشن ولادت حضرت زهرا (س) در ۲۵۰ بقعه و امامزاده مازندران خبر داد و بیان داشت: این جشن‌ها در شب و روز میلاد حضرت زهرا (س) در سطح بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این جشن‌ها از سخنرانان استانی، توانمند و بومی بهره‌گیری می‌شود، ادامه داد: تبیین شخصیت حضرت زهرا (س) و جایگاه زن در جوامع اسلامی از محورهای سخنرانی جشن‌های میلاد حضرت زهرا (س) است.

حجت الاسلام حیدری گفت: در برخی از اماکن متبرکه و مذهبی استان جشن ولادت حضرت زهرا (س) همراه با اهدا جوایز به مادران و دختران برگزار می‌شود.