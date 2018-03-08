نسل امروز خسارت جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری قبل از ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند در سمینار بین المللی اقلیم در محل دانشگاه تحصیلات تکمیلی و علوم پایه زنجان با بیان اینکه ایران کشوری در حال توسعه است و به دلیل عدم رعایت الزامات توسعه ای خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد شده، افزود: توسعه، الزاماتی دارد که باید برای رسیدن به آن برنامه ریزی ها حول محور این الزامات صورت بگیرد. به گونه ای که در حال حاضر ایران به دلیل عدم دقت در برنامه های توسعه ای تقریبا خسارت های جبران ناپذیری به محیط زیست وارد کرده است.

وی با یادآوری اینکه در مقطعی رئیس جمهور آمد و گفت منطقه ممنوعه یعنی چه و از آن پس چاه های کشاورزی زیادی در کشور حفر شد، افزود: تبعات این تصمیم گیری در کاهش سفره های آب زیرزمینی خود را به عینه نشان داد.

کلانتری افزود: امروز در خراسان رضوی ۱۳۲ درصد آب های تجدیدپذیر بهره برداری می شود و این رقم در دریاچه ارومیه ۶۹ درصد است که می توان گفت یکی از عوامل مهم در خشک شدن دریاچه ارومیه خطای انسانی است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طبق بررسی های صورت گرفته در خصوص علل خشک شدن دریاچه ارومیه ۱۸ درصد مربوط به تغییر اقلیم بوده و ۸۲ درصد مربوط به خطاهای انسانی است، افزود: متاسفانه با سدهایی که دهه های گذشته در مسیر رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه ساخته شد خشکسالی این دریاچه را در پی داشت و به همین جهت در حال حاضر دولت مانع از ساخت سدهایی در مسیر رودخانه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه شده است.

کلانتری با بیان اینکه از ۵۱ میلیارد متر مکعب آب های فسیلی استفاده می کنیم، افزود: این امر نشان می دهد به حقوق نسل های آینده تجاوز کردیم و تغییر اقلیم امروز به عنوان یک مصیبت بزرگ برای محیط زیست محسوب می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: وقتی تصمیمات فنی تحت تاثیر سیاست، اقتصاد و ایدئولوژی قرار می گیرد تبعات زیست محیطی را به دنبال داشته و محیط زیست را تحت تاثیر خود قرار می دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید شجاع باشیم و اشتباهات خود را بپذیریم، گفت: باید در برنامه ریزی ها در حوزه محیط زیست تغییر روش بدهیم و به همین جهت دولت پذیرفته از خیر ساخت سدهای نازرود و سیمینه رود در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بگذرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در مقطعی برای رسیدن به خودکفایی در تولید گندم برخی زمین های شیب دار را شخم زده و مراتع را نابود کردیم، افزود: با این کار محلی را برای تولید سن گندم ایجاد کردیم که با سرمای ۳۰ درجه این سن های گندم از بین نرفت و سنی که ۹۰ درصد از جمعیت در کوهپایه از بین می رفت به دشت ها برگشت و تغییر نسل داد و در سال ۶۱ دو و نیم میلیون هکتار سمپاشی برای مقابله با سن گندم انجام گرفت.

به گفته کلانتری، اتخاذ چنین تصمیماتی باعث رشد استفاده از سم از ۱۵ هزار تن به ۶۰ هزار تن شد و این یعنی جبران اشتباه با اشتباهی که ضربه مهلکی را به محیط زیست وارد کرد.

رئیس سازمان محیط زیست در ادامه به وضعیت هوای خوزستان اشاره کرد و گفت: امسال اهواز صد روز هوای سالم داشته و ۵۰ روز هوای بسیار خطرناک و این تبعات اشتباه انسانی است.

کلانتری افزود: مبدا برخی از ریزگردها در کشور داخلی است که در نیمه دوم سال ریزگردها منشا داخلی داشته و این عامل موجب شده در برخی نقاط کشور شاهد بروز مشکلاتی برای مردم باشیم.

وی با بیان اینکه در مقطعی ساخت سدها در کشور شتاب گرفت و یکی پس از دیگری سدهای زیادی در کشور زدیم، افزود: وقتی چند سیلاب در دشت خوزستان جاری می شد این امر مانع ایجاد ریزگردها شده ولی الان این امر وجود ندارد و خاک چسبندگی خود را از دست داده و شاهد بروز ریزگردها می شویم.

کلانتری گفت: ریزگردها بلای بزرگی سر خوزستان آورده و این دلیل ندیدن مسائل به صورت پیوسته است.

رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به سرمایه گذاری عظیم ۵۰۰ میلیارد دلاری در عسلویه گفت: متاسفانه ندیدن الزامات زیست محیطی در عسلویه برای دو شهر همجوار مشکلاتی ایجاد کرده و این به دلیل عدم رعایت مسائل زیست محیطی بوده است.

کلانتری با تاکید بر اینکه محیط زیست در تضاد با توسعه نیست، گفت: اگر توسعه رخ ندهد، فقر به وجود آمده و فقر محیط زیست را از بین می برد.