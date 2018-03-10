به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی‌مراکز فرهنگی و هنری منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان؛ در ابتدای این برنامه که همزمان با ولادت حضرت زهرا(س) برگزار شد حجت الاسلام و المسلمین وحیدی گفت: در اسلام یکی از مسائل مهم ارتباط انسانها با یکدیگر است. ما انسانها فکر می‌کنیم نماز، روزه، حج و... از واجبات است در حالیکه روابط انسانی بسیار حائز اهمیت است.

وی در ادامه با بیان اینکه اگر انسانی در انزوا فقط به عبادت بپردازد و از دیگران دوری کند آن عبادت در پیشگاه خداوند چندان اعتباری ندارد، افزود: انسان‌ها باید حتی با دوستان بد هم معاشرت خویش را داشته باشند. زیرا هنر در برقراری اینگونه ارتباطی است که مقبول خداوند هم قرار می‌گیرد.

وحیدی اظهار داشت: در حدیثی از حضرت علی (ع) نقل است که فرمودند ناتوانترین افراد کسانی هستند که نتوانند تعداد دوستانشان را افزایش دهند و تنبل ترین افراد کسانی هستند که دوستان اندک خود را از دست می‌دهند.

این کارشناس مذهبی با تاکید براینکه با توجه به نزدیک شدن سال نو و همچنین میلاد با سعادت ام ابیها با کسانی که به هر دلیل ارتباطی نداریم در حد یک پیامک تبریک پیشقدم شویم، عنوان کرد: در این زمینه بویژه تأکید به پدر ومادرها می‌کنم؛ شیخ کلینی در کتاب اصول کافی به نقل از امام جعفر صادق (ع) می‌فرمایند: اگر پدر و یا مادری در حق فرزندش بدی کند و آن فرزند عصبانی به صورت آنها بنگرد نور تمام فضلیت های عبادی آن فرزند از بین می‌رود.

در ادامه این مراسم خواهر شهید علی شهیدزاده با تأکید بر اینکه شرط آرامش و پشتوانه روحی مبارزان و مدافعان حریم انقلاب و نظام در سایه حضور زن معنی پیدا می‌کند، گفت: مادران و همسران شهدا با آرامش و امنیت خاطری که برای فرزندان و همسرانشان ایجاد می‌کنند نقش اصلی خود را ایفا می‌کنند؛ ما یاد گرفته ایم که زن باید در هر نقش و جایگاهی پشتوانه ای باشد برای رسیدن مرد به هدفش مگر ما هدفی والاتر از دفاع از دین، اعتقادات، کشور و ناموس داریم؟

این خواهر شهید در پایان با تأکید بر اینکه فرهنگ شهادت و دفاع نباید از زندگی نسل های ما حذف شود هر نسلی باید بداند این کشور در سال های بحرانی و خطرناک با جانفشانی شهدا و گذشت خانواده هایشان سربلند مانده است و این خصیصه باید به نسل های بعد منتقل شود تأکید کرد: مراکز فرهنگی که مرکز تجمع قشرهای مختلف مردم هستند بهترین مکان‌ها برای مرور آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ دفاع و شهامت است خوشحالم که فرهنگسراها در مناطق مذهبی و پراستقبال مردم مانند منطقه هشت و فرهنگسرای گلستان در ترویج این فرهنگ و گرامیداشت شهدا پیشگام هستند.

گفتنی است علاقمندان به شرکت در برنامه «در کوی نیکنامان» هر هفته می‌توانند به فرهنگسرای گلستان واقع در نارمک میدان هلال احمر، خیابان گلستان، جنب بوستان فدک مراجعه کنند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۷۷۸۱۵۱۷۳ تماس بگیرند.