ساختمان جدید دانشکده و سلامتکده طب ایرانی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی قم، این مراسم صبح شنبه و با حضور امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس، ابوالفضل ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم و قائم مقام وزیر بهداشت، خدادوست مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دیگر مسئولان و خیران قمی برگزار شد.

این ساختمان در هزار و ۶۰۰ متر مربع و در شش طبقه توسط خیر محترم حاج محمد کریمی ثابت احداث شده که برای آن ۵ میلیارد تومان اعتبار توسط ایشان هزینه شده است.

این ساختمان دارای اتاق معاینه، مطب و داروخانه و فضاهای آموزشی است که دو طبقه آن ویژه سلامتکده و درمانگاه و سه طبقه نیز ویژه مسائل آموزشی است و طبقه زیرزمین نیز فضای انبار و .... است.

حاج محمد کریمی ثابت خیر قمی در سخنان کوتاهی گفت: فقط خدا را شاکرم که توانستم این اقدام خیر را انجام داده و امیدوارم که خداوند قبول کند.

شایان ذکر است این خیر قمی علاوه بر احداث این در وقف دستگاه‌های دیالیز و تجهیزات پزشکی استان قم نیز نقش ارزنده‌ای داشته است.

در پایان این مراسم از خدمات و تلاش‌های این خیر محترم با اهدا لوح تجلیل شد.