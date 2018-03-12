به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهر علیزاده پیش از ظهر دوشنبه،‌ در نخستین مجمع سلامت استان اصفهان اظهار داشت: اگر برنامه ریزی درستی در حوزه مدیریت زاینده رود در سه دهه اخیر گرفته شده بود امروز اصفهان با معضل و بحران آب مواجه نبود.

وی با بیان اینکه ارکان یک زندگی سالم داشتن محیط زیست و آب سالم و بهداشتی است، ادامه داد: امروز متاسفانه وضعیت آب و محیط زیست خوب نیست و باید قبل از اینکه به طور کامل این دو منبع را از دست دهیم برای نجات آب و محیط‌ زیست گام برداریم.

استاندار اصفهان اعلام کرد: وقتی نظر به سایر کشورها بیندازیم خواهیم دید که دیگر کشورها هم با این نوع مشکلات مواجه بودند اما با مدیریت درست توانستند خود را نجات دهند.

وی مشکلات زیست‌محیطی ایران را ناشی از سوء مدیریت دانست و تصریح کرد: اگر همان کشورهایی که ما از آبادی آن‌ها تعریف می‌کنیم، دست مدیران بی‌تدبیر بود، آن‌جا هم به یکی از مکان‌های دارای معضلات زیست‌محیطی تبدیل می‌شد.

مهرعلیزاده با بیان اینکه امروز یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی جامعه بشری، سلامت و توسعه آن است، ادامه داد: امروز سلامتی را تنها می توان در سبک زندگی درست پیدا کرد و تصمیم گیری در این خصوص که چگونه سالم زندگی کنیم و شرایط آن را فراهم سازیم قدرتمندترین تصمیم است.

وی گفت: اگر مسئولی نتواند تشخیصی بین آن‌چه امروز به آن مبتلا هستیم و آن‌چه در آینده به آن مبتلا می‌شویم، قائل شود، هیچگاه نمی تواند تصمیم شجاعانه که سالم زیستن است، را بگیرد.

اصفهان مشکل مالی و پولی ندارد

استاندار اصفهان عنوان داشت: کارخانه‌های ذوب‌آهن و فولاد مبارکه امروز هزاران میلیارد تومان سودآوری دارند و در طرح‌های مختلف می‌توانند شرکت کنند، بنابراین مشکل مالی و پولی نداریم چراکه پول در صنعتی است که آب مصرف می‌کند.

وی با اشاره به مصرف چند برابری کشت سنتی نسبت به مصرف آب واحد صنعتی برای تولید یک واحد کالا ادامه داد: باید در کنار تغییر الگوی کشت کشاورزان، آبی که به آن‌ها نیز اختصاص خواهد یافت را در با احداث حوضچه‌های پرورش ماهی و کشت گیاهان دارویی و ... با یک‌ هفتم آبی که برای کشت سنتی لازم بود، تبدیل کرد.

با بخشی از سود صنایع اصفهان می توان کشاورزی و زندگی مردم را نجات داد

مهرعلیزاده اضافه کرد: امروز با بخشی از سود میلیاردی صنایع اصفهان، می‌توان هم کشاورزی و هم زندگی مردم اصفهان را نجات داد.

وی با اشاره به مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی گفت: طرح اصفهان نه تنها در کارگروه آب مطرح و بررسی شد بلکه در جلسه دیروز هیأت دولت نیز مطرح شد و رئیس‌جمهور نیز با حمایت جدی از این طرح، این ابتکار عمل را به عنوان الگوی دیگر استان‌ها مطرح کرد.

استاندار اصفهان با بیان این‌که برای تأمین منابع آبی نیازی به مراجعه به تهران و اصرار و التماس برای دریافت بودجه نیست، ابراز داشت: اصفهان را هم چنان به عنوان یک شهر تاریخی و زیبا حفظ خواهیم کرد، با این تفاوت که مردمش با وجود کم‌آبی در رفاه و آبادانی زندگی خواهند کرد.