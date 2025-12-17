  1. استانها
کشف ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در بهار

همدان-جانشین انتظامی استان همدان از کشف ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در شهرستان بهار خبر داد و گفت: ارزش این محموله ۱۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رضا زارعی اظهار کرد: مأموران ایست و بازرسی شهید زارعی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان، در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، ضمن کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تانکر نفتکش مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق فاقد هرگونه مجوز کشف شد که ارزش آن حدود ۱۱ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

جانشین انتظامی استان همدان تصریح کرد: در پی این عملیات، یک نفر دستگیر و به همراه محموله کشف‌شده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان معرفی شد.

سردار زارعی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق سوخت، مراتب را از طریق شماره تماس ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

