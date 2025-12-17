محور شهمیرزاد - کیاسر مسدود شد

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسدود شدن مسیر شهمیرزاد به فولاد محله و سپس کیاسر در شمال استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: بارش برف دلیل این مسدودی است.
وی با بیان اینکه بارش برف و کولاک نه تنها جاده را بسیار لغزنده کرده بلکه کاهش دید را هم در این منطقه به همراه داشته است، افزود: از رانندگان درخواست میشود تا هنگام باز شدن مسیر منتظر بمانند.
فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: دیگر راههای استان باز هستند اما تردد در ارتفاعات و گردنههای استان بدون تجهیزات مرتبط با فصل سرما مانند زنجیر چرخ ممنوعیت خواهد داشت.
