محور شهمیرزاد - کیاسر مسدود شد

سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مسدود شدن مسیر شهمیرزاد به فولاد محله و سپس کیاسر در شمال استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: بارش برف دلیل این مسدودی است.

وی با بیان اینکه بارش برف و کولاک نه تنها جاده را بسیار لغزنده کرده بلکه کاهش دید را هم در این منطقه به همراه داشته است، افزود: از رانندگان درخواست می‌شود تا هنگام باز شدن مسیر منتظر بمانند.

فرمانده پلیس راه استان سمنان همچنین گفت: دیگر راه‌های استان باز هستند اما تردد در ارتفاعات و گردنه‌های استان بدون تجهیزات مرتبط با فصل سرما مانند زنجیر چرخ ممنوعیت خواهد داشت.