به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه ۶ تهران؛ در راستای ارتقای نظم شهری و حفظ حقوق عابران، طرح ویژه ساماندهی بساط‌گستران در محدوده خیابان ولیعصر (عج)، از میدان ولی‌عصر (عج) تا ایستگاه مترو جهاد، به اجرا درآمد. این عملیات با حضور نیروهای معبربان و با هدف آزادسازی مسیرهای پیاده‌رو، کاهش مزاحمت‌های ناشی از فعالیت‌های غیرمجاز و افزایش رضایتمندی عمومی انجام شد.

حسن اختر دانش، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۶ در این باره گفت: محدوده اجرای این طرح، بخش شرقی پیاده‌رو و پشت نوار زرد تعیین‌شده بود که پیش از این به محل تجمع فروشندگان دوره‌گرد و ثابت تبدیل شده بود. اقدامات اجرایی شامل نصب نوار زرد برای تعیین محدوده ممنوعه، اطلاع‌رسانی به فروشندگان و شهروندان از طریق بنر، بروشور و گفت‌وگوی چهره‌به‌چهره، جمع‌آوری بساط‌های غیرمجاز با رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندی و پایش مستمر معابر درجهت جلوگیری از بازگشت بساط‌گستران است.

اختردانش، درباره نتایج ملموس این عملیات اضافه کرد: اجرای این طرح به آزادسازی کامل پیاده‌رو در محدوده تعیین‌شده، کاهش محسوس ازدحام جمعیت و افزایش رضایت شهروندان و کسبه منجر شد و هماهنگی بین واحدهای اجرایی و انتظامی نیز تقویت گردید. ا

گفتنی است؛ محور ولیعصر (عج) به دلیل موقعیت مرکزی و حجم بالای تردد، همواره با چالش سد معبر و اشغال فضای عمومی مواجه بوده است. بنابراین اجرای منظم چنین طرح‌هایی علاوه بر بهبود سیما و منظر شهری، حق تردد آسان و دسترسی مناسب شهروندان به معابر را تضمین می‌نماید.

