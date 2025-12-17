به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلحشور، نماینده ویژه استاندار هرمزگان در مدیریت بحران شرق استان هرمزگان، در جلسه ستاد بحران شهرستان رودان با تقدیر از تلاش‌های کلیه مدیران و دستگاه‌های محلی، دو نکته کلیدی و هشدارآمیز را درباره وضعیت جوی پیش‌رو ارائه داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی گفت: بارندگی‌ها از ظهر امروز (پنج‌شنبه) تا ظهر جمعه به شدت افزایش خواهد یافت. مسیر این سامانه از منطقه زیارت و مسیل‌هایی است که به رودخانه میناب می‌ریزد. شدت بارش‌ها در شب پنج‌شنبه در جنوب کرمان و بخش‌هایی از زیارت بسیار قابل توجه خواهد بود و این جریان به سمت رودخانه میناب حرکت می‌کند.

سلحشور با بیان اینکه دریچه‌های تحتانی سد میناب برای تخلیه رسوبات باز شده است، هشدار داد: احتمال پر شدن سد امروز بسیار بیشتر از دیروز است و پیش‌بینی می‌شود حتی ممکن است این وضعیت منجر به بازگشایی دریچه‌های اصلی سد شود. وی افزود: به همین جهت از بالادست بازدید کرده‌ایم.

وی به تفاوت تأثیر بارش‌ها اشاره کرد و گفت: در دو سه روز گذشته به دلیل پایین بودن سطح آب‌های زیرزمینی و سیراب نشدن زمین، روان‌آب کمتری داشتیم. اما از پنج‌شنبه به بعد با توجه به اشباع نسبی زمین، شاهد روان‌آب بسیار بیشتری خواهیم بود.

نماینده ویژه استاندار با تشکر از اقدامات فرماندار رودان، از استقرار نیروهای جهادی در منطقه زیارت علی و همچنین پیگیری برای اجرای پروژه ۱۱۰ متری در محور ارتباطی خبر داد و گفت: اعتبارات آن از محل راه‌های کریدوریدر وزارت راه تأمین شده و آغاز کار آن از ابتدای سال آینده خواهد بود تا دیگر شاهد مشکلات گذشته نباشیم.

سلحشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تقدیر از صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، گفت: ایشان امروز از صبح زود در بندرعباس، ظهر در غرب استان برای باز کردن محور مسدودشده، بعدازظهر در میناب و روستاهای اطراف برای مدیریت سیلاب و نیمه‌شب در بندرعباس حضور داشتند. این حضور شبانه‌روزی و میدانی در حل مشکلات بسیار کمک‌کننده بوده است.