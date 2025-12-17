به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش محمدزاده پودینه، بعد از ظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت ۲۶ آذر، روز ملی حملونقل و رانندگان، افزود: با اجرای پروژه فرهنگسرا، اتفاقات خوبی در حوزه فرهنگی و اجتماعی شهر رقم خواهد خورد و در آیندهای نزدیک شاهد برگزاری اینگونه مراسمها در فضایی مناسب و در داخل شهر خواهیم بود.
وی با قدردانی از رانندگان و کارکنان حوزه حملونقل عمومی تصریح کرد: رانندگان، قشری زحمتکش و اثرگذار هستند که از ساعات ابتدایی روز در خدمت شهروندان قرار دارند و مجموعه مدیریت شهری وظیفه دارد در حوزه رفاهی و معیشتی، گامهای مؤثری برای این عزیزان بردارد.
شهردار ملارد با اشاره به اقدامات حمایتی انجامشده بیان کرد: با همراهی شورای اسلامی شهر و همکاری فرماندار محترم شهرستان، پس از سالها برخی مصوبات مرتبط با رفاه رانندگان در کمیته انطباق به نتیجه رسید و تلاش شد بخشی از زحمات این عزیزان جبران شود.
محمدزاده پودینه در ادامه با انتقاد از وضعیت ناوگان اتوبوسرانی اظهار داشت: متأسفانه شرایط فعلی اتوبوسهای شهری زیبنده شهر ملارد و بسیاری از شهرهای استان و کشور نیست و ناچار هستیم اتوبوسهای فرسوده با عمر بالا را بازسازی کرده و دوباره وارد چرخه خدماترسانی کنیم، در حالی که انتظار شهروندان استفاده از ناوگان بهروز و ایمن است.
وی افزود: از سال ۱۴۰۰ تاکنون، با وجود پرداخت سهم شهرداری، تعیین تکلیف ۲۵ دستگاه اتوبوس در وزارت کشور انجام نشده که این موضوع مشکلات جدی برای حملونقل عمومی ایجاد کرده است و امیدواریم با پیگیریهای انجامشده، این اتوبوسها هرچه سریعتر وارد ناوگان حملونقل درونشهری و برونشهری ملارد شوند.
شهردار ملارد درباره اقدامات انجامشده برای نوسازی ناوگان حملونقل نیز گفت: در این مدت یک دستگاه اتوبوس و یک مینیبوس به ناوگان اضافه شده و با پیگیریهای انجامشده، خرید پنج دستگاه اتوبوس جدید از محل اعتبارات داخلی شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.
وی در پایان تأکید کرد: ایمنی و رفاه شهروندان خط قرمز مدیریت شهری است و امیدواریم با همراهی مسئولان، نمایندگان و دستگاههای نظارتی و امنیتی، بتوانیم مشکلات حوزه حملونقل را بهصورت اساسی برطرف کنیم.
