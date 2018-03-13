  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۴۱

تولید عایق ارزان و قدرتمند از چوب

تولید عایق ارزان و قدرتمند از چوب

محققان ماده ای به نام نانوچوب ساخته اند که عایق بهتری نسبت به مواد معمول است و از لحاظ زیستی قابل تجزیه است. این ماده از چوب تهیه می شود و ارزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، مهندسان دانشگاه مریلند که قبلا چوب شفاف را ساخته بودند اکنون یک نوع ماده جدید خلق کرده اند که می توان از آن به عنوان یک عایق ارزان تر و قدرتمندتر استفاده کرد که به حفظ محیط زیست کمک می کند.

آنها این ماده را «نانوچوب» نامیده اند. ماده مذکور بهتر از استایروفوم و آئروژل سیلیکا عایق بندی انجام می دهد و به حفظ انرژی ساختمان ها بهتر کمک می کند.

محققان برای تولید نانوچوب، لیگنین و همیسلولز  (دو ماده طبیعی) را از چوب استخراج کردند. به این ترتیب چوب سفید شد و قابلیت رسانایی گرمای آن کاهش یافت.

علاوه بر آن نانوچوب قدرت بیشتری دارد و مانند عایق های پشم شیشه به ایجاد حساسیت ریوی منجر نمی شود. همچنین به گفته محققان این عایق ارزان خواهد بود و هزینه تولید هر متر مکعب آن ۷.۴۴ دلار است.

جالب آنکه ضخامت نانوچوب پس از تا کردن به کمتر از یک میلی متر می رسد و از لحاظ زیستی نیز قابل تجزیه است.

کد مطلب 4250546
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه