رشد ۳۸ درصدی جرائم اینترنتی در استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد اقبالی در پنجمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان به نبود نظارت بر فعالیت‌های سایت‌های خریدوفروش اینترنتی در استان انتقاد کرد

سرهنگ اقبالی بر ضرورت ایجاد مسئولیت در خریدوفروش ‌برای سایت‌ها تأکید کرد.

وی اضافه کرد: در مدل‌های مشابه خارجی، وظیفه صحت‌سنجی ادعای فروشنده بر عهده سایت است.

رئیس پلیس فتای استان البرز در بخش دیگری گفت: میزان وقوع جرائم اینترنتی در استان در مقایسه با سال قبل رشد ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد.

سرهنگ اقبالی تأکید کرد: این مهم نیازمند تدوین اقدامات پیشگیرانه در این حوزه است.