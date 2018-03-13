درمان زخم با فلس مارماهی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، محققان دانشگاه فناوری نانیانگ سنگاپور از فلس های ماهی برای درمان زخم استفاده کردند.

محققان برای این منظور فلس ماهی های باس دریایی(Sea bass)، مارماهی و تیلاپیا را از یک مزرعه پرورش ماهی در سنگاپور جمع آوری و کلاژن آنها را استخراج کردند. این کلاژن پس از بهبود یافتن به پوست موش ها تزریق شد و به ایجادرگ های خونی و لنفاوی منجر شد. این روند نشان داد مواد مذکور درمان مناسبی برای ترمیم و بازسازی پوست هستند.

هرچند درحال حاضر کلاژن در فرایند ترمیم زخم ها استفاده می شود. اما این کلاژن از پوست گاو یا گوسفند تهیه می شود. به گفته محققان استفاده از این حیوانات به عنوان منبع تامین کلاژن با چند مانع روبرو است.

استفاده کلینیکی از این مواد به دلیل محدودیت های فرهنگی و مذهبی چندان مرسوم نیست. علاوه برآن فرایند های کنترل بیشتری برای اجتناب از انتقال بیماری از حیوان به انسان باید انجام شود.

همچنین فلس ماهی منبع ارزان تری برای کلاژن هستند زیرا در حقیقت دورریز به حساب می آیند.