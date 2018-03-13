۶۰۰ یادواره شهداء طی سالجاری در استان زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر سه‌شنبه در مراسم تجلیل از مروجان فرهنگ ایثار شهادت استان، افزود: اسفندماه ماهی متفاوت از دیگر ماه‌های سال است و در این ماه عملیات بسیار زیادی انجام‌گرفته و بیشترین تعداد شهدا مربوط به ماه اسفند است.

وی با بیان اینکه سرداران بزرگ استان زنجان در اسفندماه به شهادت رسیده‌اند، گفت: ۵۳۱ شهید استان زنجان در اسفندماه به شهادت رسیده‌اند.

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان به ارائه ۳۶۰ نوع خدمت به برکت نظام مقدس انقلاب اسلامی به خانواده شهدا اشاره کرد و گفت: وظایف را بر اساس مطالبات و اقتضائات پیش می‌بریم و فرهنگ ایثار و شهادت راه برون‌رفت از مشکلات و پیشگیری از آسیب‌هایی چون آسیب‌های اجتماعی است.

کاظمی به برگزاری ۲۲ عنوان برنامه به مناسبت روز شهدا در زنجان اشاره کرد و گفت: از ۲۲ بهمن تا ۲۲ اسفندماه هرسال، رمز حرکت فرهنگی ما است.

مدیرکل بنیاد شهید استان زنجان از برگزاری بیش از ۶۰۰ یادواره شهید در استان زنجان طی سال جاری خبر داد و گفت: این یادواره‌ها در محلات و مدارس برگزارشده و استقبال بسیار خوب بوده است.

کاظمی بر تداوم برگزاری یادواره شهیدان تأکید کرد و گفت: توجه به این امر مهم باعث آشنایی جوانان با رزمندگان هشت سال دفاع مقدس می‌شود و دشمن درصدد کمرنگ کردن باورها و اعتقادات دینی جوانان است ولی هرگز موفق نمی‌شود.