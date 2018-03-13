شمار مصدومان در کرمانشاه به ۲۳ نفر رسید/ مصدومیت ۲ زن

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: آمار مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه به ۲۳ نفر رسید.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه افزود: ۸ نفر از مصدومان بستری شدند و یک قطع عضو نیز داشتیم.

وی تعداد مصدومان سرپایی را ۸ نفر اعلام کرد و گفت: ۷ نفر از مصدومان تحت نظر هستند.

مدرسی آمار مصدومان شهر کرمانشاه را ۲۱ نفر اعلام کرد و گفت: ۲ نفر در کنگاور مصدوم شدند.

وی گفت: ۲۱ نفر از مصدومان مرد هستند و ۲ نفر نیز زن هستند، ۳ نفر از مصدومان با آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شدند.