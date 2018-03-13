فرهنگ ایثار وشهادت در بین مردم حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری سه شنبه شب در نشست با رئیس و کارکنان اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دشتی، سالروز تاسیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام راحل(ره) تبریک عرض کرد و اظهار داشت: برای خدمت رسانی بهتر و مطلوب تر به خانواده شهداء و جامعه ایثارگری نیاز به ایجاد تشکیلات در کشور بود که با تدبیر امام راحل(ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران تاسیس شد.

نادری ادامه داد: به حمد الله بنیاد شهید در این مدت خدمات خوبی به جامعه هدف ارائه داده است.

وی با بیان اینکه نیروها و افرادی که در این مجموعه مشغول به فعالیت هستند، انسان‌های کم توقع، مخلص و غیره هستند، گفت: قطعا کار شما بسیار مهم و سخت است ولی همین کار شما از اجر و پاداش بالایی در نزد خداوند برخوردار است.

نادری گفت: اگر امروز ایران اسلامی به عنوان کشوری پایدار و قدرتمند در جهان به خوبی می درخشد و در برابر همه توطئه ها و نقشه های شوم دشمنان پیروز است بواسطه وجود فرهنگ ایثار و شهادت در بین مردم است و تا زمانی که این وجود دارد قطعا کشور ما از گزند دشمنان در امان خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی در جامعه ترویج پیدا کند، ادامه داد: ترویج این فرهنگ نقش بسزایی در رفع خیلی از مشکلات اجتماعی در سطح جامعه دارد.

نادری ادامه داد: مدیران با خدمت به مردم راه شهدا را ادامه دهند و در جهت منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر وامید گام بردارند.

وی گفت: رئیس جمهور عنایت ویژه ای به جامعه ایثارگری دارد و همواره درمناسبت ها و غیر مناسبت ها با خانواده معظم شهدا و ایثارگران دیدار و از آنها تجلیل می کند.