به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی عالی پور ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک پس از کسب مدال طلای علی عالی پور در وزنه برداری گفت: این موفقیت را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم. رقابت بسیار سختی میان ایران و قزاقستان بود. حتی دیدم که آنها به زبان عربی صحبت می‌کردند و در میان خود، قزاقستان را قهرمان می‌دانستند. با این حال، این مدال خوشرنگ برای ایران به دست آمد و بار دیگر به همه مردم ایران تبریک می‌گویم.