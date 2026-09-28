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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

علی نژاد: طلای وزنه‌برداری مبارک همه مردم ایران باشد

علی نژاد: طلای وزنه‌برداری مبارک همه مردم ایران باشد

دبیر کمیته ملی المپیک گفت: رقابت ایران با قزاقستان در وزنه‌برداری بسیار سخت بود و این مدال خوشرنگ را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، علی عالی پور ملی‌پوش وزنه‌برداری ایران در دسته ۹۵ کیلوگرم موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا شد.

مهدی علی نژاد دبیر کمیته ملی المپیک پس از کسب مدال طلای علی عالی پور در وزنه برداری گفت: این موفقیت را به همه مردم ایران تبریک می‌گویم. رقابت بسیار سختی میان ایران و قزاقستان بود. حتی دیدم که آنها به زبان عربی صحبت می‌کردند و در میان خود، قزاقستان را قهرمان می‌دانستند. با این حال، این مدال خوشرنگ برای ایران به دست آمد و بار دیگر به همه مردم ایران تبریک می‌گویم.

کد مطلب 6961486
سیده فرزانه شریفی

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