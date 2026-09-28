۲۲۰ میلیارد ریال اختلاف، ۴۰ میلیارد ریال گذشت و پایان یک دعوای ۵ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سیدحسین علوی، با اشاره به سازش در یک پرونده مالی به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال در شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان اردبیلط اظهار کرد: این پرونده که ناشی از اختلاف طرفین در خصوص قرارداد مشارکت در ساخت یک قطعه زمین بود، حدود پنج سال در جریان اختلاف قرار داشت و در این مدت، پروندههای متعددی در شعب حقوقی تشکیل شده بود.
وی افزود: با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف و برگزاری چندین جلسه با حضور و میانجیگری اعضای شعبه، زمینه گفتوگو و تفاهم میان طرفین فراهم شد و در نهایت، اختلاف پس از پنج سال به صلح و سازش ختم شد.
معاون حل اختلاف دادگستری استان اردبیل ادامه داد: بر اساس توافق صورتگرفته، خواهان با گذشت ۴۰ میلیارد ریال از مطالبات خود موافقت کرد و مقرر شد مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال باقیمانده نیز در دو قسط پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، پروندهای که حدود پنج سال منشأ اختلاف و طرح دعاوی متعدد بود، با رضایت طرفین و توافق بر سر نحوه پرداخت مختومه شد.
حجت الاسلام و المسلمین علوی در پایان این سازش را نمونهای از ظرفیت مؤثر شوراهای حل اختلاف در کاهش استمرار دعاوی، جلوگیری از طولانیشدن اختلافات و فراهمکردن زمینه حلوفصل مسالمتآمیز پروندههای مالی دانست.
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