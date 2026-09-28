به گزارش خبرنگار مهر، ثبتنام دومین آزمون استخدامی اختصاصی افراد دارای معلولیت آغاز شده و متقاضیان تا پایان روز دوشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند برای رقابت بر سر ۳۲۶۱ جایگاه شغلی در ۳۲ دستگاه اجرایی ثبتنام کنند.
فریدالدین حجتالاسلامی، مدیرکل بهزیستی استان تهران، گفته است، مهلت ثبتنام تمدید نمیشود و پس از پایان این مهلت امکان ثبتنام وجود ندارد. او از داوطلبان خواسته است کار را به روزهای پایانی نسپارند.
آزمون کتبی جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد، آقای حجتالاسلامی گفته است، این آزمون در چارچوب ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و برای اجرای سهمیه سهدرصدی استخدام این گروه از شهروندان برگزار میشود.
به گفته او، سازمان اداری و استخدامی کشور مجوز این استخدامها را صادر کرده است. وزارت آموزشوپرورش با ۱۹۰۰ مجوز، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ۷۴۰ مجوز و سازمان بهزیستی کشور با ۲۴۴ مجوز بیشترین ظرفیت را دارند. این سه دستگاه روی هم حدود ۸۸ درصد از کل جایگاههای اعلامشده را در اختیار دارند.
دستگاههای دیگر شامل وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو و ورزش و جوانان هستند. همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان شیلات ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این آزمون پذیرش دارند.
متقاضیان باید از طریق درگاه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی hrtc.ir دفترچه راهنما را دریافت کنند. پس از بررسی شرایط عمومی و اختصاصی، رشتههای تحصیلی و شغلمحلهای اعلامشده، ثبتنام و بارگذاری مدارک انجام میشود.
مدیرکل بهزیستی تهران توصیه کرده است داوطلبان پیش از پرداخت هزینه و تکمیل فرم، از انطباق شرایط خود با ضوابط دفترچه مطمئن شوند.
پذیرش نهایی چند مرحله دارد، پس از برگزاری آزمون کتبی و اعلام نتایج اولیه از سوی مرکز آزمون جهاد دانشگاهی، مدارک افراد معرفیشده بررسی میشود. سپس ارزیابی تکمیلی و مصاحبه، مطابق ضوابط آزمون، انجام خواهد شد.
از مجموع ظرفیتهای این آزمون، ۵۶ سهمیه به بهزیستی استان تهران اختصاص یافته است.
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