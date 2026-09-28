طارمی: فهمیدیم بازی سختی با روسیه داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی در نشست خبری قبل از مسابقه تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه در کازان گفت: فردا بازی خیلی سختی را پیشرو داریم. کادرفنی تیم ملی برنامههای آنالیز را به ما نشان دادند، متوجه شدیم دیداری خیلی سخت و تاکتیکی پیشروی ما است.
وی افزود: فکر میکنم بازی خیلی جذابی باشد برای افرادی که بخواهند آن را ببینند. از توان تیم تیم روسیه باخبر هستیم و خودمان را برای یک بازی سخت آماده کردهایم تا بتوانیم اتفاقات خوبی را برای خودمان رقم بزنیم.
مهاجم تیم ملی ایران درباره پیشرفت قابل توجه ماتوی سافونوف، دروازهبان روسیه که در تیم پاریسنژرمن فرانسه بازی میکند، گفت: طبیعی است پیشرفت قابل توجهی داشته و افتخارات زیادی به دست آورده است. این هم قطعاً با تلاش، تمرکز و تواناییای که داشته، به دست آمده و برایش آرزوی موفقیت دارم.
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