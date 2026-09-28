به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امراللهی بعدازظهر دوشنبه در دویست و بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری قم برای مشارکت در احداث ایستگاه این پروژه اعلام آمادگی کرده و لایحه مربوط به این موضوع نیز در مسیر ارائه قرار گرفته است.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه بخش قابل توجهی از زیرسازی این پروژه انجام شده است، گفت: میزان پیشرفت فیزیکی بخشهای مختلف طرح بین ۵۰ تا ۸۰ درصد است اما پروژه طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات تأمین اعتبار متوقف مانده و تداوم این وضعیت میتواند موجب استهلاک و فرسایش زیرساختهای اجراشده شود.
وی افزود: مکاتبات لازم برای پیگیری تکمیل خط ریلی سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان انجام شده و موضوع به مقامات عالی کشور نیز منتقل شده است تا این طرح بار دیگر در اولویتهای اجرایی و اعتباری قرار گیرد.
امراللهی با اشاره به جایگاه این خط ریلی در شبکه حملونقل کشور ادامه داد: پروژه تهران ـ قم ـ اصفهان تنها یک مسیر میان سه استان نیست و میتواند به عنوان تنه اصلی و ستون فقرات شبکه ریلی سریعالسیر کشور، ارتباط ریلی میان کریدورهای مختلف را فراهم کند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به رایزنیهای انجامشده میان شوراهای اسلامی شهرهای تهران، قم و اصفهان و مذاکرات با معاون اول رئیسجمهور و مسئولان سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: برای عبور پروژه از بنبست اعتباری، الگوی مشارکتی جامعی پیشنهاد شده است.
وی ادامه داد: بر اساس این پیشنهاد، شهرداریهای تهران، قم و اصفهان به همراه مجموعههای اقتصادی از جمله اتاقهای بازرگانی و شرکت فولاد مبارکه میتوانند در احداث ایستگاهها و تأمین ناوگان مشارکت داشته باشند تا تمرکز منابع دولتی بر احداث و تکمیل خط ریلی قرار گیرد.
امراللهی گفت:معاون اول رئیسجمهور نیز بر پیگیری ویژه این موضوع در هیئت دولت تأکید کرده است و لایحه مشارکت شهرداری قم در احداث ایستگاه قطار سریعالسیر آماده ارائه است.
وی با اشاره به محل پیشبینیشده برای ایستگاه قم افزود: با توجه به مطالعات فنی و گستردگی مسیر، محدوده مسجد مقدس جمکران برای احداث ایستگاه در نظر گرفته شده است تا این ایستگاه به شبکه حملونقل درونشهری از جمله مترو متصل شود و دسترسی شهروندان و زائران تسهیل شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم همچنین بر پیگیری موضوع از وزارتخانههای راه و شهرسازی و نفت تأکید کرد و گفت: امید است دولت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این پروژه اجرا شده است، تخصیص اعتبار برای تکمیل آن را در اولویت قرار دهد.
قم- رئیس شورای اسلامی شهر قم از پیشبینی ایستگاه قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان در مجاورت مسجد مقدس جمکران خبر داد و گفت: این ایستگاه به شبکه مترو متصل میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله امراللهی بعدازظهر دوشنبه در دویست و بیست و سومین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف پروژه قطار سریعالسیر تهران ـ قم ـ اصفهان اظهار کرد: مدیریت شهری قم برای مشارکت در احداث ایستگاه این پروژه اعلام آمادگی کرده و لایحه مربوط به این موضوع نیز در مسیر ارائه قرار گرفته است.
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