به گزارش خبرگزاری مهر، با نظر پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان «مهدی حاجیلوئیان» کشتیگیر وزن ۹۷ کیلوگرم استان همدان به اردوی جدید تیم ملی دعوت شد.
این اردو که با هدف آمادگی ملیپوشان به منظور حضور در رویدادهای پیشرو برگزار میشود و از دهم مهرماه در کمپ تیمهای ملی آغاز خواهد شد و به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
حاجیلوئیان که در ماههای اخیر با ارائه عملکردی درخشان توجه کادر فنی تیم ملی را به خود جلب کرده است بهتازگی در رقابتهای بینالمللی «جام احمد قدیروف» موفق شد با غلبه بر حریفان خود تنها نشان طلای کاروان کشتی ایران را کسب کند و توانمندی فنیاش را به اثبات برساند.
وزن ۹۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد که هماکنون میزبان چهرههای شاخصی همچون حسن یزدانی است و با حضور این کشتیگیر همدانی شاهد رقابتی فشرده و جذاب برای کسب دوبنده تیم ملی خواهد بود.
این اردو تیم ملی کشتی آزاد فرصتی مغتنم برای حاجیلوئیان است تا ضمن تثبیت جایگاه خود تجربه حضور در کنار بزرگان کشتی را بیش از پیش تقویت کند.
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