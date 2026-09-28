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۷ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۱

امارات سفر نتانیاهو به ابوظبی را تایید کرد

امارات سفر نتانیاهو به ابوظبی را تایید کرد

شبکه المسیره گزارش داد که دولت ابوظبی سفر قصاب غزه به امارات را تأیید کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المسیره گزارش داد که خبرگزاری امارات تأیید کرده که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر صهیونیستی دیروز به امارات سفر کرده است.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از افراد آگاه گزارش داد: نتانیاهو در جریان سفر محرمانه اخیر خود به امارات از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور خواسته است گزارش منتشرشده درباره هشدار قبلی او نسبت به حمله حماس را تکذیب کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو از رئیس امارات خواسته گزارش اخیر روزنامه هاآرتص را رد کند؛ گزارشی که اعلام کرده بود محمد بن زاید پیش از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، نتانیاهو را از احتمال حمله حماس مطلع کرده بود.

دفتر نتانیاهو پیشتر این گزارش را رد کرده و مدعی شده بود رسانه‌های اسرائیلی «داستانی دروغین علیه نخست‌وزیر ساخته‌اند» که هرگز رخ نداده است.

کد مطلب 6961896

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    نظرات

    • CA ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۷
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      پاسخ
      براى انتقال همچين پيامى رئيس موساد لازم بوده؟ عوامل از ليبى و عربستان و بحرين چطور؟ لابد براى استشهاد محلى اومده بودند؟

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