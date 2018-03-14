تسهیل فرآیندهای مربوط به کارآفرینی و اشتغالزایی ضروری است

محمد حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر اقتصاد کشور با توجه به شرایط رکودی، به یک اقتصاد بانک محور تبدیل شده و نرخ بالای سود تسهیلات، شرایط سخت و مشکلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: از سوی دیگر شرایط فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری نیز در کشور بسیار سخت و طاقت فرسا است، به طوری که چنانچه فردی بخواهد یک اشتغال جدید ایجاد کند باید پیگیر دریافت ۲۴۰مورد استعلام باشد، این فرآیند در بهترین حالت بیش از یک سال زمان می برد و همین مشکل موجب می شود که این افراد از پیگیری خود در رابطه با کارآفرینی و ایجاد اشتغال منصرف شوند.

حسینی ادامه داد: به منظور حمایت از ایجاد اشتغال، در بودجه سال آینده مقرر شده ۳۰هزار میلیارد تومان شامل ۱۵هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۱۵هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانکی برای ایجاد اشتغال و کمک به زیرساخت‌ های مرتبط آن اختصاص می یابد.

وی بیان کرد: در فرآیند برخورداری از این تسهیلات، سهم کسانی که در شهرهای کوچک پیگیر ایجاد اشتغال و درآمدزایی هستند بیشتر است تا در این مناطق و همچنین شهرک های صنعتی آنها، تولید و صنایع کوچک رونق یابد.

نماینده مردم تفرش‌، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: کارآفرینی و ایجاد اشتغال امروز یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری است که در این زمینه باید آستین همت را بالا زده و به این مهم جامه عمل بپوشانیم.

حسینی ادامه داد: از آنجا که استان مرکزی از ظرفیت های بسیار در حوزه صنعت و تولید برخوردار است، بایستی تلاش همه جانبه برای تسهیل سرمایه گذاری در این استان مود توجه قرار گیرد و فرآیندهای اداری این موضوع حتی الامکان تسریع و تسهیل شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بی شک تسهیل فرآیندهای کارآفرینی و سرمایه گذاری در استان موجب افزایش مشارکت مردمی و بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال می شود و رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی را به دنبال دارد.