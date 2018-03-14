۲۴۰ گفتمان دینی در آذربایجان غربی برگزار شد

حجت الاسلام رامین خورنژاد حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این گفتمان های دینی در قالب ۸۰ جلسه در سطح استان برگزار شده است افزود: این گفتمان ها با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی و نیز ارتقای سطح آگاهی نسل جوان از آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار نفر در سطح استان از مباحث این گفتمان های دینی بهره مند شده اند اضافه کرد: اعتیاد، طلاق، مهارت های زندگی، آشنایی با آسیب های استفاده نامناسب از فضای مجازی از مهمترین موضوعات این گفتمان های دینی بود.

حجت الاسلام حسینی حجاب و عفاف، اخلاق و معنویت، آسیب های اجتماعی، عرفان و نحله های انحرافی و مکاتب ضاله، سبک زندگی اسلامی، راه های مقابله با اسلام ستیزی و ایران هراسی غرب، نقدی بر وهابیت را از دیگر موضوعات این گفتمان های دینی دانست و گفت: این گفتمان های دینی با حضور اساتید مجرب در سطح مدارس استان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی و در راس آنها استکبار جهانی برنامه های مختلفی را برای به انحراف کشاندن جوانان تحصیل کرده طراحی و اجرا می‌کنند افزود: بنابراین اجرای گفتمان های دینی برای مقابله با توطئه های دشمنان و آگاهی بخشی برای آنها امری لازم و ضروری است.