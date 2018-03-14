برج ۶۰ متری آلودگی را می مکد و هوای پاک تولید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شدت آلودگی هوا در چین تا بدان حد است که سالانه موجب مرگ ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر می شود. اما اجرای یک طرح جدید و منحصر به فرد در منطقه به شدت آلوده شیان قرار است مقداری از مشکل مذکور را بکاهد.

چینی ها در این منطقه یک برج مکنده ۶۰ متری احداث کرده اند که به جای تشدید آلودگی، مجهز به یک سیستم مکش هوای آلوده و تصفیه آن است. این برج بعد از مکیدن هوا با استفاده از فیلترهای تعبیه شده ذرات معلق موجود در آن را حذف می کند و هوای تمیز را به سمت آسمان پراکنده می کند.

هدف اصلی از ساخت این برج حذف ذرات معلق به شدت مسموم و خطرناک است که به خصوص موجب ابتلای افراد مسن به انواع بیماری های قلبی و عروقی می شوند. سیستم نصب شده در این برج با استفاده از انرژی خورشیدی کار می کند و متشکل از فیلترهای متنوع و مشبک است.

فیلترهای نصب شده در این برج از نانوذرات خاصی پوشانده شده اند که امکان پاکسازی و حذف اکسید نیتروژن را به وجود می آورد. اجرای این طرح ۲ میلیون دلار هزینه در برداشته و استفاده آزمایشی از این برج در یک مدت کوتاه به کاهش ۱۹ درصدی میزان ذرات معلق خطرناک در محوطه ای به وسعت ۱۰ کیلومتر مربع منجر شده است.