ساکنان شرق تهران چهارشنبه سوری آرامی را صبح کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نوری شهردار منطقه هشت با عنوان این مطلب که چهار شنبه سوری از قدیم در ایران رسم و رسوم خاصی داشته است، بر ضرورت حضور همه جانبه شهرداری منطقه در کنار سازمان ها و نهادهای مسئول به منظور اجرای همکاری های لازم و استفاده مناسب از تمامی ظرفیت های موجود در جهت تامین رفاه و آسایش روانی برای شهروندان تاکید و تصریح کرد: چهارشنبه ‌سوری زمانی برای ایجاد فضای شادمانی و هیجان است.

وی گفت: برنامه های تدوین شده جهت آماده سازی و آموزش به شهروندان به خصوص دانش آموزان در تمامی مدارس، آموزش های اولیه در خصوص مواد محترقه و استفاده از مواد استاندارد در چهارشنبه آخر سال، برگزاری کلاس های آموزشی برای شهروندان و هشدارهای لازم در خصوص عدم استفاده از مواد آتش زا روی خودروها و سطل های زباله در سرای محلات و مساجد، هماهنگی و همکاری با آتش نشانی در خصوص استقرار خودروهای آتش نشانی در محل های پر تردد و حساس و اکران بنرهای تبلیغات محیطی برای رعایت مقررات، از جمله برنامه های شهرداری برای داشتن یک چهارشنبه سوری بی خطر بود.