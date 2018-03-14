مدیران موسسات قرآنی آذربایجان غربی سال ۹۷ سطح بندی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی، صبح چهارشنبه، در همایش سالانه تجلیل از مدیران موسسات قرآنی مردمی آذربایجان غربی که به همت تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی و با همکاری اتحادیه موسسات قرآنی استان در تالار مهدیه ارومیه برگزار شد افزود: از سال آینده حمایت از موسسات قرآنی با توجه به سطح بندی انجام شده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از سال آینده تمامی فعالیت ها و برنامه ریزی های انجام شده برای موسسات قرآنی بر اساس سطح بندی و کیفیت فعالیت های موسسات قرآنی انجام می‌شود و سال ۹۷ به جای تجلیل از همه موسسات قرآنی تنها از موسسات برتر مورد تجلیل قرار می گیرند.

رضایی با گلایه از کمبود اعتبار و عدم حمایت سایر دستگاه های اجرایی از موسسات قرآنی استان گفت: امسال به دلیل کمبود اعتبارات نسبت به سال گذشته نتوانستیم به طور شایسته از فعالیت موسسات قرآنی استان حمایت های لازم را داشته باشیم که تلاش می‌شود این امر سال آینده جبران شود.

مدیرعامل اتحادیه موسسات قرآنی آذربایجان غربی در ادامه با تاکید بر تخصصی کردن آموزش های قرآنی توسط موسسات قرآنی خاطرنشان ساخت: متاسفانه بیشتر موسسات قرآنی آموزش های خود را بر روی آموزش های عمومی قرآن کریم متمرکز کرده اند و در زمینه ارائه آموزش های تخصصی فعالیت های قابل توجهی نداشته اند.

رضایی با بیان اینکه از سال آینده تلاش می‌شود آموزش های قرآنی به سمت تخصصی سوق یابد اضافه کرد: از موسسات قرآنی استان که ظرفیت، امکانات و توان ارائه آموزش های تخصصی قرآن دارند تقاضا می‌شود این مهم را سال آینده در دستور کار خود قرار دهند.

وی خواستار حمایت دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط در امور قرآنی از موسسات و اتحادیه موسسات قرآنی استان شد و گفت: سالجاری هئیت مدیره موسسات قرآنی به دلیل انجام انتخابات اتحادیه آنگونه که باید نتوانست روی حمایت و توسعه فعالیت های قرآنی موسسات عمل کند اما از سال ۹۷ تلاش خواهد شد هئیت مدیره اتحادیه موسسات قرآنی به هئیت مدیره مطالبه گر تبدیل شود.

این همایش با تجلیل از مدیران موسسات قرآنی آذربایجان غربی خاتمه یافت.