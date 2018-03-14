سنگنوردان قزوینی به مرحله نخست اردوهای آسیایی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علیپور، مهدی علیپور و محمد احتشام نیا از قزوین سه ورزشکار دعوت شده به اردوی بازی های آسیایی هستند.

نخستین مرحله از اردوهای تمرینی سنگنوردان سرعت از فروردین ماه سال آینده برای شرکت در بازی‌های آسیایی اندونزی ۲۰۱۸ زیر نظر علیرضا بلاغی سرمربی قزوینی تیم ملی آغاز می شود.

رضا علیپور سریع ترین مرد عمودی جهان و بهترین ورزشکار غیر المپیکی دنیا است، مهدی علیپور و محمد احتشام نیا هم از قهرمانان رشته سنگنوردی سرعت و شاگردان رضا علیپور هستند.

قهرمانی ورزشکار قزوینی در رقابت های ورزش های زورخانه ای کشور

مهدی سلیمی، در مسابقات هنرهای فردی ورزشهای زورخانه ای بزرگسالان کشور، قهرمان رشته سنگ در دسته مثبت ۹۰ کیلوگرم شد.

سلیمی در این رشته توانست ۳۳۵ امتیاز، کسب و قهرمان کشور شود.

مسابقات هنرهای فردی بزرگسالان کشور در اوزان منفی و مثبت ۹۰ کیلوگرم با حضور ۳۵۰ ورزشکار از ۳۰ استان کشور به مدت ۲ روز در شهرستان محلات از توابع استان مرکزی برگزار شد.

تیم فوتبال پیشکسوتان مینودر قزوین برابر پیشکسوتان استقلال تهران به میدان می رود

تیم فوتبال پیشکسوتان مینودر قزوین در دیداری دوستانه فردا برابر تیم فوتبال پیشکسوتان استقلال تهران صف آرایی می کند.

این بازی فردا پنجشنبه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.