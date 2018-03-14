مسئولیت ها بر اساس شایستگی افراد واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف ظهر چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهدای بدر و خیبر و ۱۲ هزار شهید گلگون کفن آذربایجان‌غربی که در حسینیه ثارالله برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید همه بتوانند در مسئولیت ها قرار بگیرند نه گروهی خاص و اینها رمز موفقیت در دفاع مقدس است اضافه کرد: در دفاع مقدس می فهمیدیم هرکسی بهتر است پس قویتر است و او را در میدان جنگ بکار می گرفتیم امروزه اینگونه فکر نمی کنیم و اعتقاد داریم هرکسی قویتر است بهتر است.

قالیباف با بیان اینکه امت اسلامی امروز مدیون شهدا و امام شهدا است خاطرنشان کرد: وظیفه داریم زندگینامه و سیره شهدا را بازخوانی کنیم. فرهنگ شهید قهاری‌ها، بروجردی‌ها، کاظمی‌ها، بهرامی‌ها را. چراکه جنگ و دفاع مقدس و شهدا تبلور فرهنگ مردم ما در سرزمین ایران عزیزمان بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه قدرت و عظمت امروز ایران اسلامی در منطقه و جهان مدیون دوران دفاع مقدس و مقاومت مردم در دوران انقلاب اسلامی است گفت: امروز شاهد هستیم که کلام امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه راه قدس از کربلا می‌گذرد در حال تحقق است و این جای تقدیر از رزمندگان دارد.

قالیباف با اشاره به اینکه دشمن بر انقلاب اسلامی که تازه به پیروزی رسیده بود چنبره انداخت عنوان کرد: هنوز درگیر مسائل داخلی بودیم که جنگ آغاز شد و دیدیم اگر مبتنی بر سنت‌های الهی حرکت کنیم پیروزی تضمین شده است.

قالیباف با تاکید بر توان مردمی افزود: در همین جامعه و در دوران بنی صدر هیچ بستر پیروزی نبود ولی از روزی که اداره جنگ به دست مردم افتاد کارها پیشرفت کردند، یک مادر در روستا، ولو با فرستادن یک قرص نان، خود را مسئول می‌دید، دانشجو به میدان جنگ آمد، جنگید و تحقیقات کرد که نتیجه اش موشک‌های امروز است.

وی، با بیان خاطره ای از مقام معظم رهبری که رئیس جمهور وقت بودند، اظهارداشت: در دوران دفاع مقدس صدای همه را می‌شنیدند، صدای کسی نبود که شنیده نشود همه مسئولین در کنار مردم و مثل آن‌ها زندگی می‌کردند یعنی همه پنیر کوپنی مصرف می کردند و همه در منتظر می‌ماندند.

وی با اشاره به یکسان بودن حضور در میدان جنگ گفت: مردم برای حضور در میدان جنگ هیچ مانعی نداشتند شهید باکری و دیگران، هیچ کس سفارشی نیامد و همه بر اساس لیاقت هایشان رشد کردند که اینها می شود نمونه اداره مردمی، ولی آیا امروز هم در کشور اداره مردمی داریم؟ مشکلات ما از همان زمانی آغاز شد که مردم را از صحنه حذف کردیم.

قالیباف اضافه کرد: دومین ویژگی فرهنگ فداکاری و روحیه مجاهدت و جهادگری در میدان دفاع مقدس بود، وقتی به ویژگی های شهید باکری نگاه می کنیم بسیار مهربان و بسیار سر سخت و البته بسیار اهل گذشت است.

وی افزود: ویژگی دیگر دوران دفاع مقدس این بود که همه اهل پرداخت هزینه بودند، جانشان را می دادند، مالشان را می دادند اینها هزینه نیست؟ بدانید هر تصمیم بزرگی حتما موافقین و مخالفینی دارد، اما اگر به تصمیمی که خرد جمعی بر آن صحه گذاشت رسیدیم نباید تردید کنیم که هزینه دارد و ممکن است آبرویمان برود، برچسب ها و انگ هایی بزنند، مهم نیست باید هزینه را بپردازیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرد: وقتی این مسیر را حرکت نکنیم با افراد و ظرفیت های محدود این حرکت دچار نقصان و مشکلاتی می شود مثل مشکلات امروزمان. برخی می گویند مشکل اقتصاد ساده نیست پیچیده است ببینید علوم دفاعی سخت تر و پیچیده تر است یا اقتصاد؟

قالیباف گفت: نگاهمان به توان و قدرت مردم باشد، نگاهمان با دادن اولویت به جوانان امروزمان باشد، شهادت می دهم وقتی جوانان امروز را می بینم در همه ابعاد از ما جلوترند ولی اشکال اینجاست که ما مسئولان این جوانان را دسته بندی می کنیم.