سردار جزایری انتصاب حجت الاسلام سعیدی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی، انتصاب حجت الاسلام علی سعیدی را به سمت «ریاست دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا» تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

با احترام انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت «ریاست دفتر عقیدیتی سیاسی فرمانده معظم کل قوا» که نشان از تعهد، توانمندی، شایستگی و حسن عملکرد آن برادر انقلابی در حوزه های معارف دینی، بصیرت افزایی، فرماندهی، ستادی و دفاعی کشور دارد را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

توفیق روزافزونتان را در این مسئولیت خطیر و راهبری در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) از درگاه خداوند مسئلت دارم.