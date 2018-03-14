ثبت نام جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ثبت نام آثار در سی‌ویکمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان صرفا از طریق مراجعه به پورتال جشنواره صورت می‌گیرد و مهلت ثبت نام آثار متقاضی حضور در این رویداد ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام شد.

صاحبان آثار سینمایی، بلند داستانی، پویانمایی و فیلم کوتاه می‌توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس www.icff.ir نسبت به ثبت نام اثر خود از طریق پرتال جشنواره اقدام کنند. ثبت نام آثار در پرتال جشنواره الزامی است.

سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان به دبیری علیرضا رضاداد از تاریخ ۲۵ تا ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۶ تا ۲۲ جولای ۲۰۱۸ برگزار می شود.

*مسابقه سینمای بین الملل

الف) فیلم های سینمایی (زنده و پویانمایی)

ب) فیلم های کوتاه داستانی (زنده و پویانمایی)

*مسابقه سینمای ایران

الف) فیلم های سینمایی

ب) فیلم های بلند داستانی

ج) فیلم های کوتاه داستانی

د) فیلم های پویانمایی(سینمایی و کوتاه)

نشانی دبیرخانه جشنواره (تهران): خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی، باغ فردوس، کوچه طوس، نبش کوچه دلبر، پلاک ۱۳، طبقه دوم، دبیرخانه جشنواره.

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