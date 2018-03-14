سرپرست دانشگاه بیرجند منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، احمد خامسان را به سمت «سرپرست دانشگاه بیرجند» منصوب کرد.در این حکم انتصاب آمده است:

امید است با رعایت منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در حفظ بیت‌المال و اعمال سیاست‌های مؤثر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، پرهیز از تجمل‌گرایی، تقویت نظم و انضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی و ارتقای علمی، فرهنگی و اجتماعی آن دانشگاه، نهایت کوشش و اهتمام خویش را به کار برید.

احمد خامسان متولد سال ۱۳۴۵ در شهر بیرجند، فارغ التحصیل کارشناسی روان‌شناسی بالینی و کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی از دانشگاه تهران و دکتری روان‌شناسی از دانشگاه یورک انگلستان می باشد. وی در حال حاضر دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بیرجند است.

پیش از این خلیل خلیلی مسئولیت ریاست دانشگاه بیرجند را برعهده داشت که با توجه به اتمام مهلت چهارساله وی در تصدی این مسئولیت، وزیر علوم در نامه جداگانه ای از خدمات و تلاش های ارزنده خلیلی تقدیر و سپاسگزاری کرد.