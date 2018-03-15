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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۱۵

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز:

تصادف در آزادراه کرج ۷ مصدوم بر جا گذاشت/انتقال مصدومان با بالگرد

تصادف در آزادراه کرج ۷ مصدوم بر جا گذاشت/انتقال مصدومان با بالگرد

کرج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز با اشاره به یک فقره تصادف زنجیره‌ای در آزادراه کرج – تهران، گفت: در این حادثه هفت نفر مصدوم شدند.

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع طرح امداد نوروزی و انتقال پنج  مصدوم تصادف با بالگرد اورژانس هوایی استان، اظهار کرد: پیش از ظهر پنج‌شنبه تصادف بین یک دستگاه تریلی و دو دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ در لاین جنوبی اتوبان کرج - تهران محدوده پل حصارک هفت مصدوم بر جا گذاشت.

بابایی با اشاره به اعلام این حادثه به مرکز اورژانس۱۱۵ البرز که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، افزود: با توجه به حجم بالای ترافیک مصدومان توسط بالگرد اورژانس هوایی منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز و فوریت‌های پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه مصدومان در کمترین زمان ضمن دریافت خدمات درمانی به بیمارستان البرز منتقل شدند، گفت: دو نفر از مصدومان حادثه از خدمات درمانی سرپایی برخوردار شدند.

کد مطلب 4252667

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