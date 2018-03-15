تصادف در آزادراه کرج ۷ مصدوم بر جا گذاشت/انتقال مصدومان با بالگرد

مهرداد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شروع طرح امداد نوروزی و انتقال پنج مصدوم تصادف با بالگرد اورژانس هوایی استان، اظهار کرد: پیش از ظهر پنج‌شنبه تصادف بین یک دستگاه تریلی و دو دستگاه خودروی سواری پراید و پژو ۴۰۵ در لاین جنوبی اتوبان کرج - تهران محدوده پل حصارک هفت مصدوم بر جا گذاشت.

بابایی با اشاره به اعلام این حادثه به مرکز اورژانس۱۱۵ البرز که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد، افزود: با توجه به حجم بالای ترافیک مصدومان توسط بالگرد اورژانس هوایی منتقل شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث البرز و فوریت‌های پزشکی استان البرز با اشاره به اینکه مصدومان در کمترین زمان ضمن دریافت خدمات درمانی به بیمارستان البرز منتقل شدند، گفت: دو نفر از مصدومان حادثه از خدمات درمانی سرپایی برخوردار شدند.