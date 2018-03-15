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۲۴ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۴۳

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود و میامی:

ثبت‌نام مسابقات قرآنی اوقاف در شاهرود و میامی آغاز شد

ثبت‌نام مسابقات قرآنی اوقاف در شاهرود و میامی آغاز شد

شاهرود - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شاهرود و میامی گفت: مهلت ثبت‌نام چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در این شهرستانها آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید غیرتمند در نشست برنامه‌ریزی برای مسابقات قرآنی اوقاف شاهرود که ظهر پنجشنبه به میزبانی این اداره برگزار شد، ضمن بیان اینکه ثبت‌نام چهل و یکمین دوره رقابت‌های قرانی اوقاف آغازشده است، تأکید داشت: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام به مجموعه‌های ذی ربط اوقاف و یا سامانه اینترنتی قرآنیان مراجعه کنند.

وی افزود: تنها بحث ثبت‌نام در مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه شرق استان سمنان، محدودیت سنی است که افراد می‌بایست بالای ۱۸ سال و زیر ۴۰ سال سن داشته باشند.

رئیس اوقاف و امور خیریه شاهرود گفت: چهل و یکمین رقابت‌های قرآنی اوقاف در دو بخش قرآنی و معارف برگزار می‌شود که در بخش قرآنی شرکت‌کنندگان در رشته‌های حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل، قرائت تحقیق و ترتیل حضور خواهند داشت.

غیرتمند تاکید کرد: رشته های معارفی رقابت های قرآنی اوقاف شامل رشته های آیات موضوعی، احادیث، تفسیر قرآن کریم، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن خواهد بود.

وی افزود: این مسابقات در چهار مرحله شهرستان، استان و کشوری و بین المللی برگزار می شود که مرحله نخست در سال۹۷ با حضور علاقمندان برگزار می شود.

کد مطلب 4252670

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