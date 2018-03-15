به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سعید غیرتمند در نشست برنامهریزی برای مسابقات قرآنی اوقاف شاهرود که ظهر پنجشنبه به میزبانی این اداره برگزار شد، ضمن بیان اینکه ثبتنام چهل و یکمین دوره رقابتهای قرانی اوقاف آغازشده است، تأکید داشت: علاقهمندان برای ثبتنام به مجموعههای ذی ربط اوقاف و یا سامانه اینترنتی قرآنیان مراجعه کنند.
وی افزود: تنها بحث ثبتنام در مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه شرق استان سمنان، محدودیت سنی است که افراد میبایست بالای ۱۸ سال و زیر ۴۰ سال سن داشته باشند.
رئیس اوقاف و امور خیریه شاهرود گفت: چهل و یکمین رقابتهای قرآنی اوقاف در دو بخش قرآنی و معارف برگزار میشود که در بخش قرآنی شرکتکنندگان در رشتههای حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و کل، قرائت تحقیق و ترتیل حضور خواهند داشت.
غیرتمند تاکید کرد: رشته های معارفی رقابت های قرآنی اوقاف شامل رشته های آیات موضوعی، احادیث، تفسیر قرآن کریم، دعاخوانی، همسرایی و همخوانی قرآن خواهد بود.
وی افزود: این مسابقات در چهار مرحله شهرستان، استان و کشوری و بین المللی برگزار می شود که مرحله نخست در سال۹۷ با حضور علاقمندان برگزار می شود.
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