۷ دانشگاه تهرانی میزبان دانشجویان معتکف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اعتکاف رجبیه در روزهای ایام البیض و همزمان با روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فرودین ماه مصادف با ۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب برگزار می شود.

باتوجه به مصادف شدن این مراسم با ایام تعطیلات نوروزی در سال جاری ۷ دانشگاه تهرانی میزبان دانشجویان معتکف هستند.

برنامه مساجد دانشگاه های برگزار کننده مراسم معنوی اعتکاف در شهر تهران به شرح زیراست :

جزئیات مراسم اعتکاف دانشگاه تهران

مراسم اعتکاف دانشگاه تهران در مسجد این دانشگاه در روزهای ۱۱ تا ۱۳ فروردین ماه برگزار می شود که اولویت حضور در این مراسم با دانشجویان این دانشگاه است.

براساس اعلام مسجد این دانشگاه در صورتی که ظرفیت از سوی دانشجویان تکمیل نشود عموم مردم نیز می توانند در این مراسم حضور یابند.

مسجد امام علی(ع) میزبان معتکفین دانشگاه علامه

مسجد امام علی (ع) دانشگاه علامه طباطبایی میزبان دانشجویان معتکف در روزهای ۱۱ تا ۱۳ فرودین ماه است که در این مراسم آیت الله صدیقی، حجت الاسلام ابوترابی و حجت الاسلام پناهیان سخنرانی خواهند کرد.

برنامه اعتکاف دانشگاه امیرکبیر

مسجد دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز در ایام نوروز میزبان دانشجویان معتکف است. مسجد این دانشگاه دارای ۶۰۰ نفر ظرفیت است که این ظرفیت به دختران و پسران اختصاص داده شده است.

مراسم اعتکاف این دانشگاه از غروب روز ۱۰ فروردین ماه آغاز و تا ۱۳ فروردین ادامه دارد.

برنامه مسجد دانشگاه علم و صنعت

در مسجد دانشگاه علم و صنعت نیز همانند سال های گذشته مراسم معنوی اعتکاف برای دانشجویان برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم اعتکاف در دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا(س) نیز یکی دیگر از دانشگاه های شهر تهران است که مراسم معنوی اعتکاف را در روزهای ۱۰ تا ۱۲ فروردین ماه برگزار می کند.

دانشگاه شهید بهشتی میزبان معتکفین

دانشگاه شهیدبهشتی نیز برنامه برگزاری اعتکاف در مسجد الزهرا(س) این دانشگاه را اعلام کرده است و این مراسم ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان این دانشگاه برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم اعتکاف در دانشگاه شاهد

مسجد پیامبر اعظم(ص) دانشگاه شاهد نیز در ایام تعطیلات نوروز امسال میزبان دانشجویان معتکف خواهد بود. این مراسم توسط بسیج دانشجویی این دانشگاه برگزار می شود.