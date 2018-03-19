برپایی نمایشگاهی به مناسبت ملی شدن نفت در موزه کتاب و میراث مستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در این نمایشگاه سند پیشنهاد هیات مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران مبنی بر نامگذاری روز ۲۹ اسفند به ­عنوان روز ملی شدن صنعت نفت و اعلام جشن ملی و تعطیلی عمومی در سراسر کشور، که به تایید دکتر محمد مصدق نیز رسیده است، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

همچنین سه عکس تاریخی از این واقعه بزرگ شامل تصویر سخنرانی دکتر اللهیار صالح در جمع اعضای حزب ملت ایران و در حمایت از اقدامات دکتر محمد مصدق، گردهمایی سالروز ملی شدن صنعت نفت و سخنرانی دکتر مصدق در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره اختلاف ایران و انگلستان در خصوص ملی شدن صنعت نفت به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه به مدت یک ماه در موزه کتاب و میراث مستند ایران برپاست و علاقمندان جهت بازدید می‌توانند به محل کتابخانه ملی، واقع در اتوبان حقانی (غرب به شرق) ‌ بعد از ایستگاه مترو بلوار کتابخانه ملی مراجعه کنند.