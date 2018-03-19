خانه تکانی ورودی غربی پایتخت در قالب طرح " استقبال از نوروز۹۷ "

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی شهردار این منطقه با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه۲۱ به عنوان ورودی غربی تهران که شاهراه مواصلاتی نه استان غربی، شمالی و شمال غربی کشور نیز است، گفت: به منظور افزایش رفاه حال شهروندان و میهمانان نوروزی، برنامه های "استقبال نوروز۹۷" از نیمه اسفند تا نیمه فروردین ماه در حوزه فعالیت های خدمات شهری، زیباسازی و فضای سبز در سطح این منطقه در حال اجرا است.

به گفته این مقام مسئول؛ در همین راستا و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، در بازه اول اجرای این طرح (از دوازدهم لغایت بیست و دوم اسفند ماه) معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ اقدام به مزین نمودن سطح فضای سبز سطح این منطقه به۱۳فرش گل در بدنه بزرگراهی آزادگان، ۶۵۰بوته گل رز، کاشت ۱۷۷هزار گل، سنیره ۲۵۰گلدان در بلوار گلها و ۳۳۰۰گل فصلی؛ رنگ آمیزی مبلمان پارکی و پایه چراغ ها، آبنمای بوستان ها و ... کرده است.

شهردار منطقه ۲۱ در ادامه افزود: نصب دو المان نوری بزرگ بر روی پل سواره رو ایران خودرو-شهید لشگری، تامین روشنایی پل های کاروانسراسنگی با ۵۴۰۰پروژکتور وال واشر، اصلاح و تامین روشنایی ۲۰پل عابرپیاده، اصلاح سقف ۱۵پل عابر با پلی کربنات، اصلاح نورپردازی ساختمان ستادی شماره یک منطقه۲۱ با ۲۰عدد پروژکتور، نصب گوی نوری طرح انار، ساخت تونل نوری به متراژ ۴۰۰۰متر، جانمایی و نصب ۲۰کتیبه نوری به متراژ ده هزار مترمربع، جانمایی و نصب۹۹ المان نوری پرنده آزادی و و پرچم جمهوری اسلامی ایران بر روی تیرهای برق محورهای اصلی و فرعی، نصب ۱۵هزار متر ریسه نوری و ۲۰هزار متر ریسه پارچه ای رنگی، جشنواره تخم مرغ های نوروزی در بوستان نرگس و نصب ۱۷تخم مرغ رنگی نوروزی در میادین و بوستان ها، تهیه و نصب ۴حجم موقت در رمپ و لوپ ها و لچکی های سطح منطقه، اجرای نقاشی دیواری به متراژ ۵۰۰مترمربع با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران، حذف ۱۵مورد زوائد فیزیکی، رنگ آمیزی گاردریل ها و هندریل ها به متراژ تقریبی صدهزار متر، نصب ۱۲هزار متر بنر به مناسبت ایام نوروز بر روی بیلبوردها، اجرای مقدمات برنامه بزرگداشت رویداد ساعت زمین با شعار جهانی "با زمین غریبه نباشیم"، اجرای برنامه های آموزشی با موضوعات محیط زیست و تفکیک پسماند نیز با توجه به اجرای برنامه های "پیشواز نوروز۹۷" در منطقه۲۱ به انجام رسیده است.

رحمانی در خاتمه خاطر نشان کرد: اقداماتی نظیر توزیع نهال های مثمر و غیرمثمر به صورت رایگان بین شهروندان؛ پاکسازی و لایروبی مسیل ها، انهار و کانال های روباز و روبسته؛ رفع نواقص شبکه های زباله گیر و رسوب گیر؛ پاکسازی معابر عبوری و بزرگراهی؛ شستشوی المان ها، رنگ آمیزی سطل های زباله؛ رفع نقص سرویس های بهداشتی بوستان ها؛ گندزدایی و نظافت سرویس های بهداشتی بوستان ها؛ بازدید از کلیه آبگرمکن های خورشیدی و ... در سطح منطقه۲۱ نیز در همان بازه ۲۰روزه آغاز طرح در این منطقه انجام شده است.

لازم به ذکر است؛ حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۲۱ امسال نیز همانند سنوات پیشین، اقدامات مربوط به اجرای برنامه های "استقبال نوروز۹۷" را به منظور ارتقاء سطح رفاه حال شهروندان به نحو مطلوب در دستورکار ویژه خود قرار داده است.