تغییر چهره منطقه ۱۷ در آستانه نیمه شعبان و بهار طبیعت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شنگی با اشاره به تقارن ایام خجسته شعبانیه با طرح استقبال از نوروز گفت: در راستای زیباسازی سطح منطقه و افزایش نشاط شهروندان عزیز، از ابتدای ماه شعبان که همزمان با طرح استقبال از نوروز شده، اقدامات مختلفی در زمینه زیباسازی شهری انجام شده است.

وی افزود: در همین راستا بنرهای پرتابلی طرح نیمه شعبان به متراژ ۱۹۵ متر مربع اکران شده است؛ همچنین ریسه‌های الوار پارچه‌ای به متراژ ۶ هزار و ۵۰۰ متر طول در سطح منطقه نصب شده است.

شهردار منطقه ۱۷ تهران تصریح کرد: ریسه نوری به متراژ ۵ هزار و ۸۰۰ متر در سطح منطقه نصب شده است. جداول میادین ابوذر، بهاران، مدافعان حرم، جلیلی و گلچین به متراژ ۳ هزار و ۶۰۰ متر طول رنگ آمیزی شده است، همچنین جداول خیابان‌های ابوذر، شهید غلام رضایی، سجاد جنوبی، امامی محرم و شیخ محمدی رنگ آمیزی شده اند.

شنگی اظهار کرد: در همین راستا رنگ آمیزی پل عابر پیاده خیابان حمید عسگری به متراژ ۸۰ متر طول انجام گرفته است. المان‌های شهری به متراژ دو هزار و ۸۴۵ متر مربع رنگ آمیزی شده اند. همچنین هزار و ۶۳۰ متر مربع از دیوارنویسی‌های سطح شهر پاکسازی و امحاء شده است.

وی افزود: در راستای زیباسازی چهره سطح شهر منطقه، ۸۵۰ مورد زوائد فیزیکی و بصری نما حذف شده است. با توجه به اینکه با احتزاز پرچم، چهره شهر تغییر بصری زیبایی برای مردم به ارمغان می‌آورد، پرچم‌های پایه کوتاه به متراژ ۷۸۰ در سطح منطقه به احتزاز درآمده است.

شهردار منطقه ۱۷ تصریح کرد: المان نوری مولتی کالر در میدان مدافع حرم نصب شده و پایه چراغ‌های دکوراتیو در رفیوژ وسط خیابان شهیدان حسنی انجام شده است که به زیباسازی در این ایام کمک شایانی می‌کند. همچنین در راستای استقبال از نوروز و گرامیداشت ایام شعبانیه، ۱۰ بسته اقلام آذین بندی به مساجد شاخص سطح منطقه تحویل شده است.

شنگی با اشاره به برخی اقدامات دیگر که در روزهای آتی انجام می‌شود، اظهار کرد: با توجه به روزهای پایانی سال و نزدیک شدن به نیمه شعبان، در شب نیمه شعبان نورافشانی در میدان شاخص منطقه انجام خواهد گرفت. در ادامه اقدامات انجام گرفته، تخم مرغ‌های نوروزی و سفره هفت سین در میادین شاخص نصب می‌شود تا چهره‌ای کاملاً نوروزی و بهاری در سطح شهر ایجاد کند. ان شالله با اقداماتی که انجام شده و انجام خواهد گرفت، بتوانیم در شادی شهروندان عزیز منطقه سهیم باشیم.